Enzo Fernandez a recunoscut că și-ar dori să ajungă la Real Madrid

Întrebat despre posibilitatea de a ajunge la Real Madrid, așa cum s-a zvonit în ultima perioadă, Enzo Fernandez, campion mondial alături de selecționata Argentinei, a mărturisit că nu au avut loc discuții în acest sens.

”Mai sunt câteva luni rămase din acest sezon. Real Madrid? Sincer, nimic, nu am discutat deloc. Acum suntem concentrați pe ce se întâmplă la Chelsea, pe meciurile rămase. Vom vedea după Cupa Mondială”, a spus Enzo Fernandez în urmă cu câteva zile.

Răspunsul fotbalistului de la Chelsea nu i-a mulțumit pe jurnaliștii spanioli, care, câteva zile mai târziu, au insistat din nou cu o posibilă aventură la Real Madrid pentru campionul mondial, care a recunoscut că și-ar dori să îmbrace la un moment dat tricoul formației de pe ”Santiago Bernabeu” și să trăiască la Madrid, un oraș care îi aduce aminte de Buenos Aires.

”Îmi place mult orașul Madrid, seamănă cu Buenos Aires. Bineînțeles că mi-ar plăcea să trăiesc aici. Voi juca unde vrea Dumnezeu”, a spus Enzo Fernandez, conform Mundo Deportivo.