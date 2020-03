LUPTA FNALA: TOLEA VS RAMBO, 20:00, LIVE LA PRO X! Bataie BRUTALA la Arad: AICI ai toate meciurile! Gala e SOLD OUT

LIVE VIDEO DE LA 20:00: LUPTA FINALA! TOLEA VS RAMBO, in direct la PRO X si pe www.sport.ro!

Dupa ce a fost invins de Rambo pe reguli de kickboxing in noiembrie, la Iasi, Tolea vrea sa-si ia revansa in 'legile' stabilite de el! Cei doi se vor infrunta intr-un meci de MMA care va fi main event-ul galei de la Arad. Lupta FINALA e live la PRO X de la ora 20:00!

Toate biletele pentru luptele de azi s-au vandut, astfel ca atmosfera din sala se anunta una incendiara. Tolea vs Rambo nu e singurul supermeci al galei! Munteanu vs Mohamed Seddik (Maroc), Gafencu vs Masudi (Congo), Lasar vs Lukas Maxa (Austria), Daniel Corbeanu vs Zahid Zairov (Uzbekistan) sau Nastase vs Gabor Meszlenyi (Ungaria) sunt alte confruntari care anunta show la Arad.

Tweet Tolea Ciumac Rambo Lambagiu Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!