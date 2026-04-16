În vara anului 2016, Ionuț Iftimoaie s-a retras din ring! După o victorie cu Jorge Loren, Iftimoaie a luat centura mondială Super Kombat. Titlul a fost al lui numai pentru câteva ore, pentru că a anunțat că n-are de gând să mai continue să lupte.

Ionuț Iftimoaie a fost printre cei mai iubiți luptători de sporturi de contact din România! A participat la foarte multe gale organizate sub sigla Local Kombat, competiție de kickboxing, dar a cochetat și cu filmele!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”

Eduard Irimia, promotorul Local Kombat, amintiri cu Ionuț Iftimoaie

La gala din orașul său natal (Comănești – Bacău) au participat 30.000 de oameni, fiind la acea vreme cel mai mare eveniment de kombat organizat vreodată în aer liber! La finalul meciului cu Loren, Iftimoaie s-a pus în genunchi în fața adversarului său pentru a-i mulțumi că a venit să se bata la el acasă. Și discursul lui Iftimoaie i-a emoționat pe fanii săi.

"Vă iubesc, vă mulțumesc din suflet! În fața unui asemenea public puteam să mă lupt cu oricine, sigur câștigam. Felicitări, Jorge! Ești un luptător foarte bun! E titlul meu doar pentru azi.

De mâine, titlul va fi vacant. Vă iubesc! Șase luni m-am antrenat pentru acest meci, am slăbit 11 kg pentru a mă prezenta în fața dumneavoastră cât mai bine. Vă mulțumesc pentru că m-ați purtat spre această victorie frumoasă!", le-a spus Iftimoaie oamenilor din Comănești după ultimul său meci din carieră.

Eduard Irimia, convins că Ionuț Iftimie ”s-a născut prea devreme”. Putea face furori la Hollywood

Iftimoaie a știut să își contureze singur o imagine, fără a primi prea multe sfaturi din partea oamenilor care organizau Local Kombat. Eduard Irimia, omul din spatele produsului care a revoluționat sporturile de contact în România la începutul anilor 2000, a fost invitat în emisiunea Contact Arena, unde a vorbit la superlativ despre Ionuț Iftimoaie.

El și-a amintit cum a intrat Iftimoaie în această promoție, dar și cum a ajuns să cocheteze cu actoria. Până să revină în România, fostul sportiv a făcut figurație într-un film cu Leonardo DiCaprio.

Acela nu a fost singurul moment în care Iftimoaie a apărut într-o producție de film. El a devenit cunoscut publicului din România și pentru rolul pe care l-a avut în serialul ”La bloc”, în anul 2007, producție care a prins și încă prinde și în acest moment.

Fostul luptător Ionuț Iftimoaie a jucat în ”La Bloc”

Eduard Irimia, care de câțiva ani este implicat și în producții la Hollywood, crede că Iftimoaie ar fi dat lovitura în acești ani, de când promotorul a început să aibă legătură cu lumea filmului din SUA, dacă se năștea mai târziu.

”El se vedea Rocky Balboa! Cele mai spectaculoase poze și fotografii din Local Kombat și Super Kombat erau cu Ionuț Iftimoaie! Fiecare cadru pe care îl prindeai cu el... că era cu arcada spartă, cu sânge pe el.

Fiecare cadru arăta exact ca dintr-un film, avea grimasele acelea. Avea expresivitate, avea un stil în care simțeai fiecare lovitură când o dădea sau când o lua.

El mi-a povestit că a apărut ca figurant într-un film în Italia, cu Leonardo DiCaprio. El și-a dorit foarte mult (n.r. – să apară în filme). Eu, târziu am început să fac... să cochetez cu filmele la Hollywood, dar cred că avea șansă mare să ajungă acolo”, a povestit Eduard Irimia în emisiunea Contact Arena.

VIDEO EXCLUSIV Eduard Irimia despre Ionuț Iftimoaie, la Contact Arena (Pro Arena și VOYO)