EXCLUSIV ”Ionuț Iftimoaie voia să fie Rocky Balboa” și să facă furori la Hollywood. A fost distribuit într-un film cu Leonardo DiCaprio

”Ionuț Iftimoaie voia să fie Rocky Balboa” și să facă furori la Hollywood. A fost distribuit într-un film cu Leonardo DiCaprio Sporturi
Fostul luptător Ionuț Iftimoaie, unul din marii sportivi remarcați de promoția Local Kombat. 

Ionuț Iftimoaie a fost printre cei mai iubiți luptători de sporturi de contact din România! A participat la foarte multe gale organizate sub sigla Local Kombat, competiție de kickboxing, dar a cochetat și cu filmele!

În vara anului 2016, Ionuț Iftimoaie s-a retras din ring! După o victorie cu Jorge Loren, Iftimoaie a luat centura mondială Super Kombat. Titlul a fost al lui numai pentru câteva ore, pentru că a anunțat că n-are de gând să mai continue să lupte.

Eduard Irimia, promotorul Local Kombat, amintiri cu Ionuț Iftimoaie

La gala din orașul său natal (Comănești – Bacău) au participat 30.000 de oameni, fiind la acea vreme cel mai mare eveniment de kombat organizat vreodată în aer liber! La finalul meciului cu Loren, Iftimoaie s-a pus în genunchi în fața adversarului său pentru a-i mulțumi că a venit să se bata la el acasă. Și discursul lui Iftimoaie i-a emoționat pe fanii săi.

"Vă iubesc, vă mulțumesc din suflet! În fața unui asemenea public puteam să mă lupt cu oricine, sigur câștigam. Felicitări, Jorge! Ești un luptător foarte bun! E titlul meu doar pentru azi.

De mâine, titlul va fi vacant. Vă iubesc! Șase luni m-am antrenat pentru acest meci, am slăbit 11 kg pentru a mă prezenta în fața dumneavoastră cât mai bine. Vă mulțumesc pentru că m-ați purtat spre această victorie frumoasă!", le-a spus Iftimoaie oamenilor din Comănești după ultimul său meci din carieră.

Eduard Irimia, convins că Ionuț Iftimie ”s-a născut prea devreme”. Putea face furori la Hollywood

Iftimoaie a știut să își contureze singur o imagine, fără a primi prea multe sfaturi din partea oamenilor care organizau Local Kombat. Eduard Irimia, omul din spatele produsului care a revoluționat sporturile de contact în România la începutul anilor 2000, a fost invitat în emisiunea Contact Arena, unde a vorbit la superlativ despre Ionuț Iftimoaie.

El și-a amintit cum a intrat Iftimoaie în această promoție, dar și cum a ajuns să cocheteze cu actoria. Până să revină în România, fostul sportiv a făcut figurație într-un film cu Leonardo DiCaprio.

Acela nu a fost singurul moment în care Iftimoaie a apărut într-o producție de film. El a devenit cunoscut publicului din România și pentru rolul pe care l-a avut în serialul ”La bloc”, în anul 2007, producție care a prins și încă prinde și în acest moment.

Fostul luptător Ionuț Iftimoaie a jucat în ”La Bloc”

Eduard Irimia, care de câțiva ani este implicat și în producții la Hollywood, crede că Iftimoaie ar fi dat lovitura în acești ani, de când promotorul a început să aibă legătură cu lumea filmului din SUA, dacă se năștea mai târziu.

”El se vedea Rocky Balboa! Cele mai spectaculoase poze și fotografii din Local Kombat și Super Kombat erau cu Ionuț Iftimoaie! Fiecare cadru pe care îl prindeai cu el... că era cu arcada spartă, cu sânge pe el.

Fiecare cadru arăta exact ca dintr-un film, avea grimasele acelea. Avea expresivitate, avea un stil în care simțeai fiecare lovitură când o dădea sau când o lua.

El mi-a povestit că a apărut ca figurant într-un film în Italia, cu Leonardo DiCaprio. El și-a dorit foarte mult (n.r. – să apară în filme). Eu, târziu am început să fac... să cochetez cu filmele la Hollywood, dar cred că avea șansă mare să ajungă acolo”, a povestit Eduard Irimia în emisiunea Contact Arena.

VIDEO EXCLUSIV Eduard Irimia despre Ionuț Iftimoaie, la Contact Arena (Pro Arena și VOYO)

VIDEO EXCLUSIV Iftimoaie vs Ray Sefo

Haos în aeroporturile din Europa după introducerea noului sistem de control EES. Cozi și întârzieri de ore întregi
Haos în aeroporturile din Europa după introducerea noului sistem de control EES. Cozi și întârzieri de ore întregi
După ce Ionuț Iftimoaie a părăsit competiția, doar 10 concurenți rămân în lupta pentru titlul de Survivor România!
După ce Ionuț Iftimoaie a părăsit competiția, doar 10 concurenți rămân în lupta pentru titlul de Survivor România!
"Sunt curios să descopăr dragonul din mine!" Ionuț Iftimoaie are planuri mari la Survivor România 2023 (azi, 20:30 Pro TV și VOYO)
"Sunt curios să descopăr dragonul din mine!" Ionuț Iftimoaie are planuri mari la Survivor România 2023 (azi, 20:30 Pro TV și VOYO)
Iftimoaie il face KO pe Facebook pe Daniel Ghita! Mesajul DUR transmis de luptator
Iftimoaie il face KO pe Facebook pe Daniel Ghita! Mesajul DUR transmis de luptator
Fabulos! A fost bătut un record care îi aparținea lui Usain Bolt
Fabulos! A fost bătut un record care îi aparținea lui Usain Bolt
Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"
Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
Englezii au anunțat ce decizie a luat Tottenham în privința lui Radu Drăgușin
Englezii au anunțat ce decizie a luat Tottenham în privința lui Radu Drăgușin
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona

Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona

Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”

Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”



Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Georgina e sclipitoare și la 32 de ani! Cu ce fotografii a cucerit logodnica lui CR7 internetul: ”Wow, ești divină!”
Englezii au anunțat ce decizie a luat Tottenham în privința lui Radu Drăgușin
Englezii au anunțat ce decizie a luat Tottenham în privința lui Radu Drăgușin
Noul președinte al CA de la Dinamo clarifică totul: ”El este numărul unu la noi”
Noul președinte al CA de la Dinamo clarifică totul: ”El este numărul unu la noi”
Gigi Becali i-a dat un ordin clar lui Mirel Rădoi
Gigi Becali i-a dat un ordin clar lui Mirel Rădoi
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
După ce Ionuț Iftimoaie a părăsit competiția, doar 10 concurenți rămân în lupta pentru titlul de Survivor România!
După ce Ionuț Iftimoaie a părăsit competiția, doar 10 concurenți rămân în lupta pentru titlul de Survivor România!
"Sunt curios să descopăr dragonul din mine!" Ionuț Iftimoaie are planuri mari la Survivor România 2023 (azi, 20:30 Pro TV și VOYO)
"Sunt curios să descopăr dragonul din mine!" Ionuț Iftimoaie are planuri mari la Survivor România 2023 (azi, 20:30 Pro TV și VOYO)
"A facut meciul vietii sale! Glory l-a pierdut definitiv pe Badr Hari!" Eduard Irimia ii ia apararea lui Benny: "Ghita trebuie sa-l felicite! Asa ar fi corect"
"A facut meciul vietii sale! Glory l-a pierdut definitiv pe Badr Hari!" Eduard Irimia ii ia apararea lui Benny: "Ghita trebuie sa-l felicite! Asa ar fi corect"
Un fost patron din Liga I si promotorul K1 Eduard Irimia au fost in hotelul GROAZEI din Dubai: "A fost panica mare"
Un fost patron din Liga I si promotorul K1 Eduard Irimia au fost in hotelul GROAZEI din Dubai: "A fost panica mare"
"Pun pariu că nu-ți dai seama!" Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri tari despre fenomenul Local Kombat. Cum i s-a schimbat viața
"Pun pariu că nu-ți dai seama!" Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri tari despre fenomenul Local Kombat. Cum i s-a schimbat viața
Ciobanul Nastase se va bate cu un rus fioros la Iasi: a venit in ring direct de la nunta! Gala e pe 21 noiembrie, la ProX
Ciobanul Nastase se va bate cu un rus fioros la Iasi: a venit in ring direct de la nunta! Gala e pe 21 noiembrie, la ProX
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

