Bosniacii au obținut calificarea în finala play-off-ului după ce au trecut la loviturile de departajare de Țara Galilor (1-1, 4-2 d.l.d.). De partea cealaltă, Italia a învins Irlanda de Nord, pe teren propriu, 2-0.

Sergej Barbarez a prefațat finala pentru Mondial, Bosnia - Italia

Bosnia se află astfel la doar un meci distanță de calificarea la Cupa Mondială, însă trebuie să treacă de cvadrupla campioană mondială Italia, care n-a mai participat la turneul final din 2014.

Înaintea confruntării de la Zenica, Sergej Barbarez a fost întrebat despre statisticile impresionante ale jucătorilor săi în partida din Țara Galilor, în special despre distanța parcursă. Selecționerul Bosniei a adus în discuție ca exemplu și victoria contra României, din noiembrie, scor 3-1.

"Ați văzut că jucătorii noștri au acuzat crampe, dar au refuzat să iasă de pe teren. Acesta este un nivel pe care l-am atins și în meciurile cu România și Austria, un nivel care m-a făcut mândru", a spus Barbarez.

Întrebat care va fi cheia pentru un rezultat pozitiv al Bosniei, Sergej Barbarez a răspuns: "Așa cum am zis și înaintea meciului cu Țara Galilor, cred că o doză mare de curaj este importantă, mai ales la startul meciului".

Bosnia și Herțegovina a încheiat pe locul 2 în grupa preliminară H, cu 17 puncte, sub Austria (19p), dar deasupra României (13p). Naționala condusă de Sergej Barbarez a învins România atât în deplasare (1-0), cât și acasă (3-1).

Bosnia va fi susținută contra Italiei de la balcoanele și terasele din preajma stadionului

Bosniacii au primit o veste proastă înaintea duelului de marți seară. Chiar la finala cu Italia vor intra în vigoare sancțiunile dictate de FIFA pentru incidentele de la partida cu România, din noiembrie. Printre pedepse, pe lângă amenzi, se numără și reducerea numărului de spectatori cu 20%.

Astfel, doar aproximativ 9.000 de spectatori vor putea fi prezenți pe Bilino Polje Stadium din Zenica, însă gazdele au dat dovadă de inventivitate pentru a dribla sancțiunea impusă de FIFA.

Proprietarii locuințelor aflate în preajma stadionului au decis să își închirieze balcoanele sau terasele pentru ca naționala Bosniei să aibă parte de mai multă susținere la duelul cu Italia, scrie Gazzetta dello Sport.

"Vor fi oameni care vor asista la meci din toate colțurile stadionului în tentativa de a crea o atmosferă epică", au mai notat italienii.