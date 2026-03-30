Tolea Ciumac

Dezvăluire spumoasă în emisiunea moderată de Alexandru Ganci și Dan Pană! Personaj carismatic, exponent al luptelor, Tolea Ciumac a devenit un obișnuit al galelor din România. În sporturile de contact poate aborda mai multe discilpline însă managerii au probleme când trebuie să-i găsească adversari supergreului Tolea Ciumac. Tolea Ciumac, în formă de zile mari pentru gala din 4 aprilie Tolea Ciumac se bate cu Jon Berceni pe 3 aprilie, la București, în gala Dynamite Fighting Show, live pe Pro Arena și VOYO. Cum a ajuns Tolea să practice lupte și ce sport e mereu în inima lui? Iată mai jos răspunsurile date în emisiunea Contact Arena, transmisă de Pro Arena și VOYO.



"Bă, Tolea! N-ai învățat nimic, dar nu ești prost deloc!" Tolea Ciumac, 'lovit' la examenul la filosofie. Ce a urmat "Sincer, dintre toate sporturile cel mai mult mi-a plăcut fotbalul și-mi place, si acum joc. Mie nu-mi place să mă bat. N-ați văzut cum intru cu fața mea, îmi vine să plec! Dacă ăștia îmi dau două palme, mă trezesc, mă enervez și trebuie să-i bat", a spus Tolea, cu zâmbetul pe buze. Fotbalul îl mai practică din pasiune, dar sporturile de contact înseamnă prezentul care-l provoacă și acum. E invitat la nenumărat gale, însă adversarii... fug! Cum a ajuns Tolea Ciumac să practice lupte? Alexandru Ganci și Dan Pană l-au chestionat în emisiunea de pe Pro Arena și VOYO. "Întâmplător!", a răspuns misterios, inițial, Tolea Ciumac. Apoi a dezvoltat. "Eram la examenul la filosofie, nu învățasem nimic, vorbeam din cultura generală, băteam apa-n piuă de jumătate de oră. Profesorul de filosofie, fos luptător, mi-a zis: 'Bă, Tolea, n-ai învățat nimic, dar nu ești prost deloc. Nu vrei să te apuci de lupte? Hai să te duc la Steaua, la lupte!' Și așa am început luptele", a povestit carismaticul sportiv, în emisiunea moderată de Alexandru Ganci și Dan Pană.

Ediția aniversară cu numărul 30 a circuitului Dynamite Fighting Show va aduce și o premieră pe 3 aprilie, la Sala Polivalentă din București: un turneu piramidal K-1 World Max de 8 sportivi, iar câștigătorul se va califica automat la K-1 Max Final 16 de la Tokyo. În aceeași seară, Bogdan Stoica revine în ring, iar publicul va asista și la revanșa dintre Florin Rambo Lambagiu și Constantin Rusu. Capitala României va găzdui din nou un turneu piramidal K-1, după nu mai puțin de 16 ani. Dacă în 2010 competiția era dedicată greilor, de această dată, pentru prima oară, va avea loc un turneu de 8 sportivi exclusiv pentru categoria K-1 Max, la 70 de kilograme, dedicat luptătorilor din Europa de Est. Astfel, opt sportivi vor intra în competiție, însă doar unul va obține biletul pentru Tokyo, având nevoie de trei victorii consecutive în aceeași seară. România va fi reprezentată de Călin Petrișor (campion mondial ISKA), Andrei Varga (Rising Star of the Year 2024), Albert Enache (dublu campion mondial ISKA la amatori) și Ștefan Vrânceanu (neînvins în România). Din străinătate vor veni fostul campion Glory, Sergey Adamchuk (Ucraina), campionul european ISKA, Marek Pelcis (Letonia), campionul King of Kings și FEA, Vitalie Matei (Republica Moldova), și campionul mondial WAKO Pro, Oguz Yildirim (Turcia). În main event, Bogdan „Bad Boy” Stoica, românul care a reușit KO-ul serii la K-1 Final 8 de la Tokyo, în luna februarie, revine cu un super-fight împotriva campionului WBA Muay Thai, Gerrardo „The Blade” Atti. De asemenea, gala de pe 3 aprilie, de la București, va aduce și un duel-revanșă între Florin Rambo Lambagiu și luptătorul din Republica Moldova, Constantin Rusu. Cei doi s-au mai confruntat în urmă cu cinci ani, atunci când Rusu a ieșit învingător.