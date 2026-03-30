În pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Gigi Becali nu stă pe tușă! Pentru că, în stilul său caracteristic, comentează orice! De la prestația tricolorilor la obiceiurile sale alimentare.

Iar astăzi, omul de afaceri a vorbit mai mult despre un capitol inedit pentru el: sănătatea. S-a ajuns aici după ce Mircea Lucescu (80 de ani) a fost internat în spital pe fondul unor probleme cardiace. Comentând această situație pentru Fanatik, patronul FCSB-ului a mărturisit că a fost ferit de probleme la inimă și că a descoperit „secretul“ longevității.

Gigi Becali: „Cel mai bun tratament pentru organism e nemâncatul“

Cu prilejul acestei discuții, Gigi Becali a povestit, de asemenea, că e un adept al controalelor periodice, mai ales că se apropie de 70 de ani.

„Am făcut acum 8 luni analize, toate la perfecție. Acum le fac iar. La 6 luni trebuie să faci analize. După 60 de ani trebuie să faci analize la 6 luni. Eu am 68. La inimă, nu am ce să fac, nu am ce să caut. Lucrurile se văd toate în sânge. Fac toate alea. La inimă nu am ce. Mi-a pus d-alea, ventuze d-alea, de le ții o zi și o noapte. Și mi-a zis Domne, cum ai inima la propriu, așa o ai și la figurat. Adică bună, sănătoasă. La inimă fac mai rar (n.r. – controale), la 1-2 ani. Dacă zice că ai mici probleme, mergi mai des, să îți dea tratament. Dar în sânge se vede totul“, a explicat Becali.

În continuarea discursului său, patronul roș-albaștrilor s-a referit la regimul alimentar.

„Acum, dacă e post, am ajuns la 75 de kilograme. Eu am 80 în mod normal. Acum sunt la 75. Nu mănânc. Cel mai bun tratament pentru organism e postul, adică nemâncatul. Așa zic specialiștii. Face Meme (n.r. – Mihai Stoica) așa la noi. Nu mănâncă 3 zile, ca să omoare bacteriile rele. Eu nu 3 zile. Eu până la ora 2-3 țin. Nu beau nici apă, că mă duc la biserică. Mă duc la ora 12, mă împărtășesc, și mai stau două ore. și la 14:00 mănânc. Dacă tot am făcut avere și am vârsta pe care o am, de ce să nu am grijă de mine? Măcar să trăiesc puțin mai mult. Eu vreau 105 ani! Atât vreau eu. Ca marele Antonie. Lucescu, dacă stă liniștit, la cât e de puternic, poate să facă 100 de ani. Bine, are problema cu inima. Dar stă cuminte? Acum o să fie obligat“, a mai spus omul de afaceri.