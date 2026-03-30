Tiberiu Georgescu (35 de ani), managerul secției de șah a clubului CSU ASE București, lector universitar doctor în ASE și co-fondatorul companiei de software Chess Coders, care dezvoltă aplicații web, website-uri de prezentare, magazine online sau platforme de e-learning, e convins că România poate progresa și mai mult în șahul mondial. Aflați din interviul de față cât câștigă șahiștii din prima sută mondială, ce premii sunt la marile competiții de șah, cum se dezvoltă și cum se promovează un club de șah și de ce a ajuns India o forță în acest sport. Secția de șah a CSU ASE s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Ați fost campioni naționali și la feminin, și la masculin. Care sunt ultimele performanțe?

Clubul a devenit unul matur, iar obiectivul nostru este să păstrăm proiectele actuale și să le dezvoltăm în continuare. Ne dorim ca, an de an, să fim clubul cu cele mai bune rezultate la nivel național. Tocmai am cucerit titlul universitar în luna martie și ne pregătim pentru Campionatele Europene Universitare, unde am obținut anul trecut argintul la masculin, iar acum doi ani aurul la feminin. Ca proiect, ne dorim construirea unei comunități studențești. Pentru asta, oferim cursuri gratuite de șah pentru studenții noștri. De asemenea, ne dorim să fim tot mai vizibili și să reușim să răsplătim, prin rezultate și seriozitate, încrederea sponsorilor care ne susțin necondiționat. Cum sunt clasați în Romania și în lume șahiștii CSU ASE?

Am avut trei jucători care au intrat în top 100 mondial la masculin — Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras și Alexander Motylev – precum și o jucătoare care a fost în Top 100 la feminin, Luminița Cosma. De altfel, primii trei menționați s-au calificat anul trecut la Cupa Mondială. Au fost eliminați pe parcurs, dar simpla calificare la un asemenea nivel confirmă valoarea lor. Primii 10 șahiști ai lumii sunt milionari! Cât câștigă un șahist?

Similar altor sporturi, jucătorii din vârful ierarhiei mondiale câștigă foarte bine. Pe măsură ce cobori în clasament, devine din ce în ce mai dificil să trăiești exclusiv din șah. Aș face următoarea estimare: Top 10 mondial – vorbim, în general, despre milionari; Locurile 11–30 – aproximativ 10.000 EUR/lună, în medie; Locurile 31–100 – între 2.500 și 8.000 EUR/lună. Față de alte sporturi, există însă o distincție importantă: mulți jucători sunt și antrenori sau participă la evenimente, cursuri și prezentări. De regulă, jucătorii valoroși sunt foarte căutați, iar un antrenor bun poate câștiga 2.000–3.000 de euro pe lună. Care sunt premiile la un concurs intern și la unul internațional?

Premiile variază foarte mult. De exemplu, la Campionatul Național, locul 1 poate însemna aproximativ 3.000 de euro, la care se adaugă și alte avantaje importante: selecția în lot, cantonamente gratuite, susținere pentru diverse evenimente. Situația este similară și la etapele de Grand Prix organizate de FR Șah, unde locul 1 obține în jur de 5.000 de euro, iar fondul de premiere este de 30.000 de euro. Sunt puține turnee open în lume cu premii mai mari. La nivel internațional, există turnee cu premii modeste, dar și competiții unde locul 1 poate ajunge și la 100.000 de euro. În ceea ce privește meciul pentru titlul mondial, de regulă, câștigătorul obține aproximativ 1,5 milioane de euro, iar învinsul puțin sub un milion.

La 14 ani, Henry Tudor poate deveni mare maestru! Cine sunt sportivii de la CSU ASE cu posibilități de progres?

Toți sportivii noștri pot progresa, suntem un club de performanță și ne dorim să ne ajutăm jucătorii să devină cei mai buni. Dar, obiectiv, cele mai mari șanse le au cei tineri, care se concentrează în primul rând pe creșterea nivelului. Sportivii în jurul vârstei de 40 de ani încep să antreneze mai mult și să se focuseze pe o viață mai echilibrată. Voi aminti câțiva: GM David Gavrilescu – campion național în 2025, titular de drept al echipei naționale. Ne dorim să intre în top 100 mondial și să ajute România să obțină un rezultat cât mai bun la Olimpiada din Uzbekistan, din septembrie. IM Henry Tudor – la doar 14 ani, este unul dintre marile talente ale șahului românesc. Are șanse reale să devină mare maestru chiar în acest an și chiar să fie selecționat în echipa națională. Anul trecut a devenit campion național de blitz la seniori. IM Samuel Ghimpu – student la CSU ASE, un jucător foarte talentat, care a obținut argintul la Campionatul European Universitar alături de David Gavrilescu în 2025. Sperăm ca și el să devină mare maestru cât mai repede. Maria Lia – încă elevă, dar viitoare studentă la CSU ASE. Anul trecut, la doar 17 ani, se clasa în top 6 la Campionatul național de senioare. Este foarte ambițioasă, de asemenea foarte bună și la nivel academic. La anul, va fi studentă ASE. Alessia Ciolacu – studenta noastră, proaspătă campioană națională universitară; Ovezdurdyyeva Jemal – studentă în România din Turkmenistan, ea a fost naturalizată în 2025, astfel că în prezent reprezintă țara noastră. Este o jucătoare talentată și cu mult bun simț.

„Sunt jucător de șah”. „Bine, dar din ce trăiești?” De ce sunt indienii foarte buni la șah?

Pe scurt, datorită lui Vishy Anand, fostul campion mondial. Există chiar o anecdotă povestită de el. În anii ’90–2000, călătorea cu trenul și stătea de vorbă cu un pasager care l-a întrebat cu ce se ocupă. Anand i-a răspuns că este jucător de șah, iar omul i-a spus: „Bine, dar din ce trăiești? Ar trebui să fii Vishy Anand ca să poți trăi din șah.” Iar Anand nu i-a spus niciodată cine este. Pornind de la performanțele lui, dar și datorită eforturilor sale de promovare, India a început să investească serios în șah, iar copiii au început să viseze că pot ajunge ca el. Există multe companii private care sponsorizează tineri sportivi, șahul este extrem de popular acolo. Aproape orice mare maestru important are un sponsor personal. Am citit că un copil indian de 3 ani și 7 luni a obținut un rang FIDE. Ce înseamnă și cum e posibil să joci șah la nici 4 ani?

Înseamnă că a participat la turnee oficiale, omologate pentru rating FIDE. Șahul poate funcționa similar cu învățarea unei limbi străine: copiii foarte mici pot înțelege și abstractiza lucruri în moduri surprinzătoare. Tocmai de aceea, nu este imposibil ca un copil de nici 4 ani să înceapă deja să joace la un nivel remarcabil pentru vârsta lui. Vishy Anand, despre care aminteai, a jucat și pentru CSU ASE. Vă gândiți să mai repetați experiența cu el sau cu altcineva de același nivel?

A fost o experiență extraordinară și am învățat foarte multe de la Vishy, atât ca sportiv, cât și ca promotor al șahului. Ne dorim să mai aducem alături de club sportivi de top care să ne ajute să creștem, însă focusul nostru principal rămâne zona studențească, iar la nivel internațional ne concentrăm mai ales pe Campionatele Europene și Mondiale Universitare. „Există perspective de creștere” Pe ce locuri este clasată România la nivel mondial și european? Există posibilități de creștere?

România este, aproximativ, în jurul locului 20 în Europa și 25 în lume. Există perspective foarte bune de creștere. În ultimii cinci ani, s-au întâmplat lucruri extraordinare în șahul românesc. Acum este important ca noile generații să confirme și să crească. Henry este unul dintre exemple, la fel și Lia. În acest progres, un rol important îl are și Federația Română de Șah, prin competițiile organizate, susținerea loturilor și cadrul pe care îl oferă noilor generații pentru a confirma. Care este bugetul CSU ASE? Cum atrageți sponsorii?

Nu voi putea divulga bugetul secției de șah. În primul rând, ne bucurăm de sprijinul Academiei de Studii Economice din București, care are un rol esențial în dezvoltarea clubului. Încercăm să fim cât mai vizibili și să răsplătim susținerea sponsorilor prin seriozitate, rezultate și construcție pe termen lung. Adevărul este însă că tot ajutorul primit până acum a venit, în primul rând, din dorința lor sinceră de a susține ceva frumos în România, fără să ne ceară nimic în schimb. Aș aminti aici sponsorii noștri: Prima Development Group, Altius, One United Properties și Chess Coders. „Șahul, un dialog al ideilor” De ce ar sponsoriza o firmă șahul și de ce ar sponsoriza CSU ASE?

Companiile care ne sponsorizează nu așteaptă neapărat ceva imediat în schimb. Și le suntem foarte recunoscători. Acestea rezonează cu valorile acestui sport și își doresc să ajute. Într-o lume atât de divizată, în care meritocrația și adevărul ajung adesea în plan secund, șahul își păstrează calitățile sale nobile. Este un dialog al ideilor, în care nu contează statutul social, genul sau rasa, ci cât de bine „dialoghezi” pe tablă. Lumea are nevoie de astfel de valori. CSU ASE este, în plus, un proiect care promovează nu doar valorile șahului, ci și valorile universitare: excelență pentru tineri, voluntariat, educație, echilibru și un stil de viață sănătos. Cum atrageti studenții ASE la șah?

Organizăm antrenamente gratuite săptămânale pentru studenți, facem evenimente dedicate lor și, în plus, cei mai buni sportivi ai noștri interacționează direct cu studenții. Cum promovați șahul?

Prin canalele noastre de social media, website, apariții la TV, articole în reviste și interviuri. David Gavrilescu a mai avansat in ierarhia mondială?

Da, David este în creștere. În prezent se află în top 350 mondial, dar eu mă aștept ca în următorii ani să intre în top 100. Henry Tudor cu ce ne mai uimește?

Se luptă chiar acum să devină mare maestru. Are o pasiune incredibilă pentru acest sport și vrea mereu să câștige, indiferent de cum este poziția. Nu știe ce este frica. Un îndemn pentru copii. De ce să se apuce de șah?

Din punct de vedere educațional, șahul este extraordinar. Te învață să gândești logic, să înțelegi mecanismele de tip cauză–efect și să iei decizii. Te ajută să înveți să pierzi, ceea ce pentru mulți copii este foarte important și deloc ușor. Și, în același timp, te învață să câștigi cu grație. Este și un moment foarte bun pentru ca părinții să își îndrume copiii spre șah, pentru că acest sport este clar în creștere. FR Șah are un rol important în această evoluție, atât prin competițiile pe care le organizează, cât și prin susținerea copiilor și juniorilor, inclusiv prin proiecte precum Educație prin șah sau Cuibul de Șah. În același timp, prin evenimente precum Superbet Chess Classic sau Campionatele Europene, FR Șah a făcut ca România să fie tot mai prezentă pe harta mare a ș ahului. Gens Una Sumus!