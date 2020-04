Asta e limuzina suprema: costa 5 milioane de dolari, are fuselaj de avion si motor V8 de camion 

Americanii au transformat un avion privat in limuzina si l-au numit LimoJet.

Bijuteria costa pana la 5 milioane de dolari, in functie de dotari, si au fost nevoie 40.000 de ore de munca pentru fabricarea ei. A fost proiectata de inventatorul Dan Harris si este produs dintr-un avion LearJet, una dintre cele mai importante marci de avioane de lux private. Fuselajul de aluminiu a fost lasat fara aripi si i s-au adaugat doua axe si patru roti, pentru a-l adapta la mersul pe sosele. LimoJet are 13 metri lungime, 3.5 metri inaltime si 2.4 metri latime, cantareste 6 tone, iar in locul vechilor motoare au fost montate difuzoare audio imense, care pot fi auzite de la 5 km si pot fi folosite la petreceri in aer liber, dar si pentru a imita zgomotul original al motoarelor de avion.

Inauntru au loc pana la 18 pasageri, iar limuzina este dotata cu bar, canapele de piele, iluminare cu neon, boxe profesionale si un televizor imens, in timp ce soferul are la dispozitie cockpit-ul original, de unde poate vedea cu ajutorul a patru camera video tot ce se intampla in interiorul si in exteriorul masinii. Motorul original a fost inlocuit cu un Chevrolet V8 de camion, de 8.100 cc si 400 CP. Mai multe astfel de limuzine se pot fi deja inchiriate in America de Nord si Asia.

