Recent, Mike Tyson (55 ani) a mai avut o ieșire necontrolată în decor. Filmulețul cu fostul campion mondial la categoria grea când lovește un pasager a devenit viral.

În primă fază, tânărul era entuziasmat că o să călătorească în spatele lui Mike Tyson. Doar că, la scurt timp, euforia s-a soldat cu violență. Fostul pugilist nu a mai acceptat să fie agasat de către pasager și a fost surprins în timp ce-i administra pumn după pumn.

Mike Tyson laid hands on man annoying him on a plane ???? pic.twitter.com/6u94mAwDvv