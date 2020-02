SCENE SOCANTE petrecute la un meci de fotbal! Un suporter a intrat cu masina pe teren si a vrut sa ii calce pe jucatori! Meciul a fost oprit si toata lumea a intrat in panica! VIDEO

Momente socante la un meci din Africa de Sud.

Meciul dintre Luka Ball Controllers si Polokwane City Rovers din Liga a 3-a din Africa de Sud, a avut parte de un moment incredibil. Un fan nervos de scorul inregistrat pe tabela de marcaj, a intrat cu masina pe teren si a vrut sa ii calce pe jucatori si pe arbitrii. Ball Controllers a deschis scorul, insa City Rovers a reusit sa egaleze. In momentul in care Rovers a preluat conducerea, s-a provocat si isteria fanului. In acel moment, acesta a intrat cu masina pe teren, iar jocul a fost intrerupt, iar meciul nu s-a mai putut juca pana la final.



"Mereu cand arbitrul voia sa reia jocul, arbitrul se uita peste umar ca nu cumva suporterul respectiv sa intre din nou cu masina pe iarba. Intai a vrut sa il loveasca pe arbitru, dar apoi si-a indreptat atentia spre banca de rezerve a celor de la City Rovers", a spus un suporter prezent la meci.

Apparently he wanted to run over the referee ????. TF?! #ABCMotsepe pic.twitter.com/dqjUCUyIHv — Dineo Daisy Diphoko. (@DaisyDiphoko) February 23, 2020