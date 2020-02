INCREDIBIL | Un star din NFL a fost arestat dupa ce a politia a gasit 71 de kilograme de cocaina in masina sa! Motivul prin care a vrut sa scape e uluitor

Un jucator din NFL a fost arestat pentru trafic de droguri.

Jucatorul celor de la Cleveland Browns, Gregory Robinson, in NFL, a fost arestat dupa ce politistii au gasit 71 de kilograme de marijuana in masina pe care o inchriase impreuna cu doi prieteni de-ai sai. Acesta a fost acuzat de detinere de droguri cu intentia de a le vinde si a fost retinut fara posibilitatea de a fi eliberati pe cautiune. Unul dintre complicii sai este un fost jucator de in NFL si anume Jaquan Tyreke Bray, iar cei doi risca 20 de ani de inchisoare.

Al treilea barbat din masina era un sofer de Uber, iar Gregory Robinson i-a oferit o suma de bani pentru a le spune politistilor ca drogurile din masina ii apartin lui.



"In timpul inspectiei, au fost gasite aproximativ 71 de kilograme de marijuana, in mai multe pungi sigilate, ascunse in spatele masinii", au declarat politistii care au confiscat si 3100 de dolari.

Tweet NFL Citeste si: