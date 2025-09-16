La bordul unui model Suzuki Swift Sport, tînărul sportiv s-a clasat pe locul 2 în clasamentul Open al etapei a 6-a desfășurată la Schitu-Golești, dar a obținut punctaj maxim deoarece Andrei Dună (locul 1 la Open), pe o mașină Renault Clio 3RS, nu a punctat, participând cu licență one event (doar la etapa de față). Pe locul 3 în această rundă a fost Andrei Luca Racoviță (pe o mașină Suzuki Swift Sport).



Cu 4 victorii de etapă și cu punctaje maxime obținute în celelalte două runde, Oliver și-a asigurat titlul național înaintea ultimei runde, care se va desfășura la Sibiu, pe 11 octombrie.



Puștiul de la MVM Rally Motorsport și CSU ASE este un adevărat fenomen al acestui sport: a făcut în această vară cursuri de pilotaj în Anglia și a venit în România în noaptea dinaintea acestei curse de etapă. A dormit 3 ore, s-a urcat la volan fără niciun antrenament, obținând locul 2 și, implicit, titlul național!



Oliver a început automobilismul în urmă cu doi ani. În 2024, la numai 12 ani, s-a clasat pe locul 4 în clasamentul Open de la slalom paralel din 44 de concurenți seniori și juniori, iar anul acesta și-a îndeplinit visul, dezvăluit într-un interviu pentru Sport.ro: „Vreau să devin campion național și, de ce nu, european”.



Instructorul lui Oliver este fostul copilot al lui Mihai Leu



Tot în etapa de la Schitu-Golești, Oliver Diaconescu a obținut victoria și la Juniori Pro la Cupa Suzuki. Copilotul lui Oliver a fost chiar instructorul lui, Ciprian Solomon, fost copilot timp de 6 ani al campionului național de automobilism Mihai Leu.



În 2026, tânărul pilot vrea să debuteze în Campionatul Național Rally Start – România Pitorească, iar după ce va împlini 16 ani - să participe și în Campionatul Național de Raliuri.

„Oliver Diaconescu are potențialul de a se bate pentru Top 3 și în Campionatul Național de Raliuri. Așa, ca o paranteză, este singurul pilot de la școala mea de pilotaj care nu a zgâriat nicio aripă și n-a avut niciun accident”, dezvăluie antrenorul său, Ciprian Solomon.

Oliver este pasionat și de mecanică: anul trecut a asamblat piesele pentru un motor de Mitsubishi. În plus, asamblează computere, dar nu e fan jocuri pe calculator!

