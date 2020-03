Doi fotbalisti au incercat sa scape de carantina intr-un mod inedit! Jucatorii au fost prinsi de politisti dupa ce au fugit cu o masina de golf

Jucatorul aflat la volan era sub influenta alcoolului.

Tim Payne si Oliver Sail, fotbalistii echipei Wellington Phoenix, au incercat sa fuga din carantina. Pentru a reusi, cei 2 au folosit o masinuta de golf pe o strada din Sydney, Australia, anunta The Independent.

Jucatorii se aflau in carantina alaturi de coechipieri, insa dupa miezul noptii, cei 2 au vrut sa iasa in oras, singurul vehicul avut la dispozitie fiind o masinuta de golf. Nu au reusit sa ajunga insa prea departe, fiind opriti de politie. Payne, care se afla la volan, a fost testat cu etilotestul. Autoritatile au constatat ca fotbalistul bause, acum fiind acuzat de conducere sub influenta alcoolului.

Jucatorul si-a cerut scuze public petru fapta:

"Imi pare nespus de rau pentru cele intamplate. Voi fi sanctionat conform legii. Imi asum toata responsbilitatea pentru ce am facut si voi respecta orice decizie venita din partea clubului sau FIFA", a spus Payne.