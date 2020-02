Poveste de Hollywood: l-au luat de pe masina de curatat gheata si a debutat in NHL la 42 de ani

Ambii portari profesionisti s-au accidentat, asa ca a intrat pe gheata si a facut meciul vietii.

David Ayres a fost trecut pe foaia de joc ca „emergency backup” la meciul din NHL dintre Toronto Maple Leafs si Carolina Hurricanes. Ultima a avut nevoie de el, dupa ce ambii sai portari, James Reimer si Petr Mrazek, s-au accidentat in timpul meciului, asa ca a fost chemat prin SMS din camera media de unde urmarea partida, pentru a evolua in cele 8 minute si 41 de secunde ramase din repriza secunda.

Hocheistul de 42 de ani era trecut pe foaie ca varianta de avarie, el lucrand, in ultimii 8 ani, pe masina de curatat gheata Zamboni si la intretinerea patinoarului pentru echipa Toronto Marlies, club afiliat American Hockey League, dar si ca portar de antrenament pentru Marlies si Toronto Maple Leafs. Ayres a suferit un transplant de rinichi in urma cu 15 ani si a trecut peste doua tratamente pentru cancer de piele, asa ca nu a mai putut fi jucator profesionist, dar a continuat sa fie sparring partner pentru jucatorii care ii sutau la poarta la antrenamente.

El a devenit cel mai batran portar din istoria NHL care a castigat meciul sau de debut, dar si singurul "emergency net-minder" care castiga partida in care este introdus. A primit goluri la primele doua suturi spre poarta sa, dar apoi a aparat alte opt faze de poarta ale adversarilor, iar echipa sa s-a impus la final cu 6-3, dupa un meci incredibil, in care a tinut piept uneia dintre cele mai ofensive echipe din divizie. Ayres a primit 500 de dolari pentru prestatia sa si a fost lasat sa pastreze tricoul in care a jucat, iar clubul a inceput deja sa vanda in propriul magazin tricouri cu numarul 90 pe care l-a purtat Ayres la acest meci.