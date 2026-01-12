Fotbalul internațional ne-a oferit mai multe schimbări „zgomotoase“ de antrenori, în acest început de an. Chelsea și Manchester United au fost în prim-plan, la acest capitol. Până astăzi!

Plecarea lui Xabi Alonso, de la Real Madrid, a trecut în plan secund ce s-a întâmplat la grupările din Premier League. Iar subiectul e întors acum pe toate fețele, mai ales de presa spaniolă.

În acest context, dezvăluirea făcută de Marca demonstrează că „decapitarea“ fostului mijlocaș, de către Florentino Perez, a fost o decizie surprinzătoare pentru toată lumea. Inclusiv pentru Xabi Alonso!

Chemat sub pretextul unei analize, apoi poftit să plece!

La mai puțin de 24 de ore după înfrângerea din El Clasico, în Supercupa Spaniei, Xabi Alonso a fost chemat la o întâlnire la care a participat și președintele Florentino Perez. Pretextul întâlnirii? O analiză a situația echipei, cu rezultate fluctuante, mai ales în ultima perioadă.

Pornind de aici, Xabi Alonso avea impresia că se va discuta pe marginea situației actuale, dar și despre viitorul proiectului. Surpriză însă! În timpul ședinței, antrenorul a fost informat că Real Madrid crede că e nevoie de o schimbare pe bancă, după un sezon în care echipa a fost inconsistentă! Mai mult decât atât, antrenorului i s-a transmis, răspicat, că o despărțire amiabilă e cea mai bună soluție, atât pentru club, cât și pentru el!

Văzând această situație, Xabi Alonso a fost, practic, nevoit să semneze rezilierea contractului de comun acord deși, potrivit Marca, n-avea nici cea mai mică intenție de a pleca, la începutul zilei.

