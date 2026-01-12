Xabi Alonso, out de la Real Madrid! Iată știrea-bombă a începutului de an, prezentată de Sport.ro aici cu lux de amănunte.

Iar președintele Florentino Perez n-a stat pe gânduri. Pentru că, imediat, clubul a anunțat și numele noului „principal“, prezentat de Sport.ro aici. Firește, cu o asemenea succesiune de evenimente, s-a declanșat o veritabilă avalanșă mediatică. Iar jurnaliștii de la As tocmai au prezentat culisele demiterii lui Xabi Alonso.

1 noiembrie, începutul unei prăbușiri

As a notat că, la cum a debutat fostul mijlocaș pe banca Realului, cu 17 victorii în primele sale 20 de partide, nimic nu anunța plecarea sa, înainte de finalul sezonului. Până la partida cu Valencia, jucată pe 1 noiembrie, Real era pe val: locul 1 în La Liga, cu un avans de cinci puncte față de locul 2.

După confruntarea cu Valencia, câștigată de Real cu 4-0 acasă, rezultatele au intrat pe o pantă descendentă. Iată confirmarea:

*0-1 cu Liverpool în Champions League, în deplasare

*0-0 cu Rayo Vallecano în deplasare

*2-2 cu Elche în deplasare

Aceste trei partide au declanșat o serie de 14 meciuri oficiale din care doar 7 au fost câștigate. Un procentaj al victoriilor de doar 50%, mult sub nivelul Realului! Mai mult decât atât, madrilenii au atins niște borne negative:

*Au pierdut șefia clasamentului și au ajuns la 4 puncte de liderul Barcelona.

*În Champions League, Real e pe 7, foarte aproape de a ieși din Top 8. Doar această zonă a clasamentului asigură accederea directă în optimi.

*Pierderea Supercupei, în fața Barcelonei.

Dar nu doar rezultatele au contribuit la decizia lui Florentino Perez, de a-i arăta ușa lui Xabi Alonso! De câteva săptămâni, au mai apărut niște probleme.

Președintele s-a convins că antrenorul suferă de o derută tactică, că n-a găsit încă formula câștigătoare la Real, că echipa are probleme fizice și, foarte important, că vestiarul e „rupt“. Acest ultim aspect a fost detaliat de Sport.ro aici.

În fața acestui tablou sumbru, eșecul cu Barcelona, în Supercupa Spaniei, a fost picătura care a umplut paharul. Iar începând din această seară, Xabi Alonso e istorie, la Real.

