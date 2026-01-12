În locul lui Xabi Alonso, pe banca lui Real Madrid a fost numit Alvaro Arbeloa.

Ce spunea Xabi Alonso despre Alvaro Arbeloa

În urmă cu patru săptămâni, înaintea meciului cu Deportivo Alaves, Xabi Alonso a fost întrebat despre o posibilă demitere a sa, dar și despre varianta de a fi înlocuit cu Alvaro Arbeloa pe banca madrilenilor.

Într-o manieră aproape profetică, Xabi Alonso a spus că Arbeloa va fi la un moment dat antrenorul celor de la Real Madrid, însă recunoștea că nu a discutat cu tehnicianul care la acea vreme era la Real Madrid Castilla despre acest lucru.

”Relația mea cu Alvaro? Alvaro ar putea fi antrenorul lui Real Madrid în viitor. Cred că se descurcă foarte bine.

Am vorbit despre jucătorii care vin cu noi mâine, dar despre asta nu am vorbit deloc (n.r. posibila sa înlocuire cu Arbeloa)”, spunea Xabi Alonso cu patru săptămâni înainte de a fi demis.

Starurile lui Real Madrid, surprinse de plecarea lui Xabi Alonso

Plecarea lui Xabi Alonso a fost una surprinzătoarea, mai ales că președintele Florentino Perez îl asigurase pe antrenor de toată susținerea sa. Din acest motiv, nimeni nu s-a așteptat că Xabi Alonso să fie părăsească banca echipei de pe Santiago Bernabeu. Nici măcar jucătorii nu au știu de această decizie și au aflat prin intermediul comunicatului oficial emis de club.

”Mai mulți jucători recunosc în privat că au aflat din comunicatul oficial, fără niciun avertisment prealabil, ceea ce le-a sporit starea de nedumerire. De fapt, unii jucători susțin că relația dintre antrenor și vestiar fusese mai bună în ultimele săptămâni”, a scris Marca.

