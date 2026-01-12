Formația spaniolă Real Madrid a anunțat luni seara despărțirea de antrenorul principal Xabi Alonso. Tehnicianul a fost instalat la data de 1 iunie 2026.

OUT! Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid: „Clubul nostru îi mulțumește”

Decizia a venit la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei cu Barcelona, scor 2-3.



„Real Madrid C. F. anunță că, prin acord reciproc între club și Xabi Alonso, s-a decis încheierea mandatului său de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso se va bucura întotdeauna de afecțiunea și admirația întregului madridism, deoarece este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid va fi mereu casa lui.

Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregii sale echipe tehnice pentru munca și dăruirea depuse în această perioadă și le urează mult succes în această nouă etapă a vieții lor”, au scris spaniolii în comunicatul oficial.

Fostul mijlocaș s-a aflat pe banca tehnică a „Galacticilor” în 34 de partide, a înregistrat 24 de victorii, patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



Înaintea eșecului din finala Supercupei, madrilenii înregistraseră cinci victorii consecutive. În LaLiga, Real este pe locul 2, la 4 puncte în urma rivalei Barcelona.



Pentru formația din capitala Spaniei urmează deplasarea la Albacete din Cupa Regelui (14 ianuarie, 22:00), iar trei zile mai târziu vor primi pe teren propriu, în campionat, formația Levante.