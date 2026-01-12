Vestiarul de pe Santiago Bernabeu a rămas fără antrenor la nici 24 de ore după eșecul din finala de la Jeddah (2-3 cu Barcelona în Supercupa Spaniei). Deși mandatul lui Xabi Alonso a fost unul scurt și lipsit de trofee, superstarul francez a ținut să-i mulțumească bascului pentru colaborare printr-o postare pe Instagram.



„A fost scurt, dar a fost o plăcere să joc pentru tine și să învăț de la tine. Mulțumesc că mi-ai oferit încredere încă din prima zi. Te voi ține minte ca pe un antrenor cu idei clare și care știe mult fotbal. Mult noroc în noua etapă”, a scris Mbappe.



Xabi Alonso părăsește capitala Spaniei fără să încheie măcar un sezon, după ce a preluat echipa în vara lui 2025, succedându-i lui Carlo Ancelotti. Fostul mijlocaș, venit cu mari speranțe după perioada de succes de la Bayer Leverkusen, nu a reușit să redreseze corabia. Realul a ratat primul obiectiv major, Mondialul Cluburilor, unde a fost eliminat în semifinale după un drastic 0-4 cu PSG, iar picătura care a umplut paharul a fost eșecul de ieri în fața rivalei de moarte, Barcelona.



Arbeloa preia ștafeta



La doar câteva minute după oficializarea plecării lui Alonso, conducerea madrilenă a anunțat și numele noului „principal”. Alesul lui Florentino Perez este Alvaro Arbeloa, cel care pregătea echipa a doua a clubului, Castilla, încă din iunie 2025.



Arbeloa este un produs al casei și cunoaște perfect filosofia clubului, având un parcurs solid la nivel de juniori, unde a cucerit tripla cu Juvenil A în sezonul 2022-2023. Fostul fundaș dreapta, care a îmbrăcat tricou „alb” în 238 de meciuri oficiale între 2009 și 2016, are acum misiunea dificilă de a salva sezonul curent.

