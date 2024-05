Mare favorită înainte de finala Europa League, după ce a încheiat sezonul din Bundesliga fără înfrângere, Bayer Leverkusen a pierdut categoric finala de la Dublin. Atalanta a plecat cu trofeul grație ”triplei” reușite de Ademola Lookman.

Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gasperini

În timpul finalei Europa League, Xabi Alonso (42 de ani) s-a plâns de mai multe ori de deciziile luate de centralul Istvan Kovacs, iar asta l-a enervat la culme pe antrenorul de la Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Imediat după golul de 2-0, tehnicianul italian i-a făcut un semn să tacă omologului său de pe banca lui Bayer Leverkusen, dar gestul nu a părut să-l fi afectat pe Alonso.

Înainte de festivitatea de premiere, Alonso s-a dus direct la Gasperini, iar cei doi au avut o discuție scurtă pe un ton echilibrat. Cel mai probabil, spaniolul a ținut să-l felicite pe antrenorul Atalantei pentru performanța reușită de echipa sa.

VIDEO - Reacția lui Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini

VIDEO - Rezumatul finalei Europa League, Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0

Xabi Alonso, după finala Europa League: ”Trebuie s-o acceptăm”

„Trebuie să acceptăm că astăzi Atalanta a fost mai bună și a meritat să câștige trofeul. Nu am jucat bine, am avut foarte multe probleme. Astăzi am avut o zi proastă și doare pentru că s-a întâmplat într-un meci important, dar trebuie s-o acceptăm.

E solicitant să joci împotriva lor. Nu am putut să facem față primului val de presiune. Când am avut un mic avantaj, ei au fost puternici și au reușit să schimbe asta. Eram pregătiți pentru asta, se întâmplă în fotbal. Asta nu schimbă gândurile mele și aprecierea mea față de jucători. Astăzi nu a fost ziua noastră, va fi un test să vedem cum ne vom putea accepta asta”, a spus Xabi Alonso, imediat după meciul de la Dublin.