Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00! El Clasico cu Supercupa Spaniei pe masă

Partida Barcelona - Real Madrid , din finala Supercupei Spaniei va avea loc duminică, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ultima întâlnire dintre cele două mare rivale a avut loc în turul acestui sezon din La Liga, iar atunci madrilenii lui Xabi Alonso s-au impus cu 2-1.

De cealaltă partem, Real Madrid a trecut de Atletico Madrid , scor 2-1, după un meci în care trupa lui Simeone a avut mai mult inițiativa dar Courtois a fost la post.

FC Barcelona vine după victoria cu 5-0 din semifinala Supercupei Spaniei cu Athletic Bilbao și s-au calificat în finala fără emoții în finală. Catalanii se află pe primul loc în La Liga, la trei patru puncte de urmăritoarea Real Madrid.

Hansi Flick, deranjat după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a revenit din accidentarea sa la nivelul ligamentelor genunchiului și ar putea juca în finala Supercupei Spaniei împotriva marii rivale.

Antrenorul german al Barcelonei a fost întrebat la conferința de presă, în mai multe rânduri, despre starul francez. Hansi Flick a fost deranjat pentru că s-a pus prea mult accent pe revenirea principalei guri de foc din atacul lui Real Madrid.

„Poate mă ajutaţi voi. Câte El Clasico am jucat? Câte am câştigat? Am pierdut doar unul. Ştiu că Mbappe e un jucător fantastic. Ne vom adapta, dar nu este numai despre Mbappe, este despre Real Madrid. Trebuie să ne gândim cum vom juca şi ce trebuie să facem. Ne concentrăm pe cum vom aborda noi meciul. Pe stilul nostru de joc, care e diferit de cel al lui Real Madrid”, a declarat Hansi Flick, citat de as.com.

Antrenorul a vorbit și despre felul în care și-ar dori ca echipa sa să abordeze finala contra lui Real Madrid.

„Cred că toată lumea se bucură să joace o finală împotriva lui Real Madrid. Putem cuceri un trofeu. Vom juca precum o echipă. Asta vreau să văd. Asta e cel mai important”, a mai spus tehnicianul neamț.

Ultima întâlnire dintre cei doi giganți din Spania a avut loc în startul acestui sezon de la La Liga, în octombrie 2025, iar atunci madrielnii s-au impus cu 2-1.

