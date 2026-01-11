Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00! El Clasico cu Supercupa Spaniei pe masă

Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00! El Clasico cu Supercupa Spaniei pe masă Fotbal extern
Barcelona - Real Madrid va putea fi urmărit  LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:00.

BarcelonaReal MadridEl Clasicosupercupa spaniei
Partida Barcelona - Real Madrid, din finala Supercupei Spaniei va avea loc duminică, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00

FC Barcelona vine după victoria cu 5-0 din semifinala Supercupei Spaniei cu Athletic Bilbao și s-au calificat în finala fără emoții în finală. Catalanii se află pe primul loc în La Liga, la trei patru puncte de urmăritoarea Real Madrid.

De cealaltă partem, Real Madrid a trecut de Atletico Madrid, scor 2-1, după un meci în care trupa lui Simeone a avut mai mult inițiativa dar Courtois a fost la post.

Ultima întâlnire dintre cele două mare rivale a avut loc în turul acestui sezon din La Liga, iar atunci madrilenii lui Xabi Alonso s-au impus cu 2-1.

Hansi Flick, deranjat după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a revenit din accidentarea sa la nivelul ligamentelor genunchiului și ar putea juca în finala Supercupei Spaniei împotriva marii rivale.

Antrenorul german al Barcelonei a fost întrebat la conferința de presă, în mai multe rânduri, despre starul francez. Hansi Flick a fost deranjat pentru că s-a pus prea mult accent pe revenirea principalei guri de foc din atacul lui Real Madrid. 

„Poate mă ajutaţi voi. Câte El Clasico am jucat? Câte am câştigat? Am pierdut doar unul. Ştiu că Mbappe e un jucător fantastic. Ne vom adapta, dar nu este numai despre Mbappe, este despre Real Madrid. Trebuie să ne gândim cum vom juca şi ce trebuie să facem. Ne concentrăm pe cum vom aborda noi meciul. Pe stilul nostru de joc, care e diferit de cel al lui Real Madrid”, a declarat Hansi Flick, citat de as.com.

Antrenorul a vorbit și despre felul în care și-ar dori ca echipa sa să abordeze finala contra lui Real Madrid.

„Cred că toată lumea se bucură să joace o finală împotriva lui Real Madrid. Putem cuceri un trofeu. Vom juca precum o echipă. Asta vreau să văd. Asta e cel mai important”, a mai spus tehnicianul neamț.

Ultima întâlnire dintre cei doi giganți din Spania a avut loc în startul acestui sezon de la La Liga, în octombrie 2025, iar atunci madrielnii s-au impus cu 2-1.

Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
Barcelona - Real Madrid, de la 21:00! Echipele probabile din Supercupei Spaniei | Ce pariem la &ldquo;El Clasico&rdquo;? + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Joan Laporta, discurs ferm &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid: &bdquo;Relațiile sunt proaste, sunt rupte&rdquo;. Avantajul catalanilor
Hansi Flick, deranjat &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid &bdquo;Poate mă ajutaţi voi&rdquo;
Dinamo - Gangwon FC, testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya!
&bdquo;Rămas-bun care doare!&rdquo; Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: &bdquo;Aici am devenit bărbat&rdquo;
CFR Cluj și-a adus tanc &icirc;n apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul
Suma fixată pentru &icirc;nlocuitorul lui Șut la FCSB! Iftime i-a transmis prețul lui Becali: &bdquo;E mai talentat!&rdquo;
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: &rdquo;Asta am stabilit!&rdquo;

Mario Balotelli l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Cristi Chivu

Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!

CFR Cluj și-a adus tanc &icirc;n apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
&bdquo;Rămas-bun care doare!&rdquo; Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: &bdquo;Aici am devenit bărbat&rdquo;
Dinamo - Gangwon FC, testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya!
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată &bdquo;sufletul&rdquo; fotbalului băcăuan
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: &rdquo;V-am mințit&rdquo;
Sezonul trecut nu prindea echipa, duminică le-a c&acirc;știgat meciul madrilenilor: Esti o legendă absolută!
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

