Impresarii lui Vinicius (25 de ani) au informat grupările Chelsea, Liverpool și Manchester City că starul lui Real Madrid își dorește un transfer în Premier League.

Vinicius vrea să plece de la Real Madrid în Premier League

Conducerea „Los Blancos” va accepta vânzarea lui Vinicius în 2026, dacă brazilianul va continua să respingă ofertele de prelungire, informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.

Contractul său expiră pe 30.06.2027, iar conducerea madrilenilor în frunte cu Florentino Perez vrea să evite scenariul pierderii lui Vinicius gratuit.

Vinicius, în conflict cu Xabi Alonso

În spatele unei astfel de hotărâri radicale stă conflictul dintre antrenorul Xabi Alonso și Vinicius. Cel mai relevant episod s-a petrecut când brazilianul a protestat vehement în minutul 72 din „El Clasico”, câștigat de „Los Blancos” cu 2-1 pe Santiago Bernabeu, pentru că a fost înlocuit de tehnicianul spaniol cu Rodrygo.

Mai mult decât atât, extrema stânga i-ar fi comunicat lui Florentino Perez că nu își va prelungi contractul, scadent în iunie 2027, până când relația sa cu Alonso nu se va îmbunătăți.