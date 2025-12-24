Impresarii lui Vinicius (25 de ani) au informat grupările Chelsea, Liverpool și Manchester City că starul lui Real Madrid își dorește un transfer în Premier League.
Vinicius vrea să plece de la Real Madrid în Premier League
Conducerea „Los Blancos” va accepta vânzarea lui Vinicius în 2026, dacă brazilianul va continua să respingă ofertele de prelungire, informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.
Contractul său expiră pe 30.06.2027, iar conducerea madrilenilor în frunte cu Florentino Perez vrea să evite scenariul pierderii lui Vinicius gratuit.
Vinicius, în conflict cu Xabi Alonso
În spatele unei astfel de hotărâri radicale stă conflictul dintre antrenorul Xabi Alonso și Vinicius. Cel mai relevant episod s-a petrecut când brazilianul a protestat vehement în minutul 72 din „El Clasico”, câștigat de „Los Blancos” cu 2-1 pe Santiago Bernabeu, pentru că a fost înlocuit de tehnicianul spaniol cu Rodrygo.
Mai mult decât atât, extrema stânga i-ar fi comunicat lui Florentino Perez că nu își va prelungi contractul, scadent în iunie 2027, până când relația sa cu Alonso nu se va îmbunătăți.
- 14 trofee a cucerit Vinicius alături de madrileni, printre care două Champions League (2022 și 2024).
- 346 de meciuri, 111 goluri și 91 de pase decisive a strâns Vincius pentru Real Madrid.
- 24 de partide în toate competițiile din actualul sezon a adunat Vinicius pentru „Los Blancos”, în care a punctat de 5 ori și pasat decisiv în 8 rânduri.
- 150 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.