Real Madrid a luat o gură de oxigen prin victoria spectaculoasă de aseară, 4-3 cu Olympiakos, în etapa a 5-a din Champions League. Pentru că, la ora actuală, liderul din Spania traversează un moment critic din cauza tensiunilor din cadrul lotului, după cum Sport.ro a arătat aici.

„Ruptura“ din vestiar și-a pus amprenta și asupra rezultatelor din ultima perioadă. În acest context, victoria de aseară a mai luat presiunea un pic de pe cuplul Vinicius – Xabi Alonso. Vorbim despre cei doi „grei“, care au intrat într-un conflict tot mai aprins, începând din vară.

Vinicius, „discount“ pentru Real: acceptă și o ofertă mai mică de 30 de milioane pe an!

Victoria cu Olympiakos l-a făcut pe antrenorul Xabi Alonso să aibă și un motiv de bucurie, după trei meciuri la rând fără victorie. De asemenea, partida din Grecia l-a făcut remarcat pe brazilianul Vinicius, pasator la două din cele patru goluri înscrise de Mbappe.

Prestația bună a lui Vinicius a venit în mijlocul unui sezon în care, pe lângă conflictul său cu Xabi Alonso, sud-americanul are și niște cifre mai slabe. Până la pasele sale de gol de aseară, Vinicius avea cinci goluri și patru assist-uri, în acest sezon, în 17 apariții pentru Real. Prea puțin pentru un jucător de talia sa.

Problema e că, la ora actuală, viitorul lui Vinicius, la Real, e incert. Pentru că discuțiile privind prelungirea contractului au intrat în impas. Mai întâi, din cauza pretențiilor exagerate ale jucătorului, apoi din cauza conflictului cu Xabi Alonso.

Și, totuși, potrivit presei spaniole, din forma slabă a lui Vinicius din acest sezon poate ieși și ceva bun pentru Real. Pentru că starul „galacticilor“ ar fi dispus acum să semneze prelungirea pentru o sumă mai mică față de pretențiile sale inițiale.

Concret, în 2023, când s-a pus prima dată problema semnării unui nou acord – actualul expiră în iunie 2027 – Vinicius ar fi cerut... 30 de milioane de euro pe sezon prin reprezentanții săi! Atenție: în momentul de față, contractul sud-americanului e în jur de 15 milioane de euro pe an.

Din informațiile obținute de jurnaliștii iberici, ultima ofertă a Realului pentru prelungirea contractului a inclus un salariu stagional de 18 milioane de euro. Acum, rămâne de văzut dacă părțile vor ajunge la o înțelegere. Asta deși, la ora actuală, acest scenariu pare puțin probabil din cauza conflictului pe care brazilianul îl are cu Xabi Alonso.

