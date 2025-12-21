Fluierat la schimbare în meciul cu Sevilla, câștigat de echipa din capitala Spaniei cu 2-0, Vinicius Jr și-a modificat imediat fotografia de profil, în care apare îmbrăcat în tricoul Braziliei. A schimbat fotografia în care era îmbrăcat în tricoul Realului.

Vinicius și Real Madrid, capăt de drum?

Sâmbătă seara, suporterii echipei Real Madrid au asistat la un nou episod din relaţia extrem de complicată dintre atacantul brazilian şi clubul din capitala Spaniei. Deşi Real Madrid s-a impus fără să strălucească în faţa echipei Sevilla FC (scor 2-0), publicul de pe Stadionul Santiago Bernabeu nu a fost încântat de spectacolul oferit.

Acesta şi-a exprimat nemulţumirea fluierând echipa la fluierul final, dar şi huiduindu-l copios pe Vinicius în minutul 83, când Xabi Alonso l-a scos de pe teren.

Vinicius a schimbat fotografia de pe contul de Instagram

Însă, pentru prima dată, brazilianul nu a reacționat violent. El, care obișnuia să-și exprime furia, s-a dus pe bancă cu faţa încruntată, fără semne de iritare.

Dar, la doar 10 minute după fluierul final, când probabil se afla încă în vestiar, cei 57 de milioane de abonaţi ai săi de pe Instagram au putut constata că starul merengue nu rămăsese indiferent la fluierături.

Vinicius şi-a schimbat fotografia de profil pe conturile sale de socializare. A renunţat la cea în care apărea în tricoul Real Madrid şi a înlocuit-o cu una în care apare în tricoul naţionalei Braziliei.

Contractul brazilianului cu Real, valabil până în 2027

Şi asta nu e tot: el a postat şi două fotografii din meci, însoţite doar de un comentariu format din trei puncte de suspensie enigmatice.

Vinicius nu şi-a prelungit contractul, care expiră în 2027, iar tensiunile atacantului în vârstă de 25 de ani cu clubul, antrenorul şi suporterii sunt din ce în ce mai mari.

