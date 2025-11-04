De Emanoil Ursache

Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul grupării Real Madrid, a clarificat situația lui Vinicius Junior (25). Starul brazilian a protestat vehement în minutul 72 din „El Clasico”, câștigat de „Los Blancos” cu 2-1 pe Santiago Bernabeu, când a fost înlocuit de tehnicianul spaniol cu Rodrygo.

Xabi Alonso, mesaj pentru Vinicius înainte de Liverpool – Real Madrid

Alonso a confirmat la conferința de presă premergătoare duelului cu Liverpool că situația provocată de starul brazilian s-a rezolvat. Totuși, antrenorul iberic i-a comunicat public elevului său că își dorește să nu repete comportamentul.

„Pentru mine a fost important să discutăm despre asta, s-a rezolvat. Aceste lucruri se pot întâmpla, dar nu vrem să se mai repete. S-a rezolvat”, a transmis Xabi Alonso, la conferința de presă premergătoare partidei Liverpool – Real Madrid, citat de Marca. Duelul contând pentru etapa a patra din grupa unică a UCL este programat să se desfășoare astăzi, de la ora 22:00.

Carlo Ancelotti, de partea lui Xabi Alonso în disputa cu Vinicius

Inclusiv Carlo Ancelotti, fostul antrenor al liderului din La Liga și selecționerul Braziliei, a comentat conflictul declanșat de Vinicius. Legendarul tehnician al madrilenilor a precizat că i-a transmis extremei stânga că a greșit prin reacția sa.

„Am o relație foarte bună cu Vinicius, ca și cu toți jucătorii. Când se întâmplă ceva, ne ținem la curent și cerem sfaturi. Am vorbit cu Vinicius despre reacția sa. I-am spus ce cred, că a făcut o greșeală, a înțeles și cred că și-a cerut scuze. Problema este rezolvată.

Vinicius este un jucător foarte important pentru noi, un jucător care poate contribui mult și ținem foarte mult la el. Nu cred că există vreo problemă aici, cu clubul său sau cu antrenorul său. Nu sunt tatăl sau fratele lui, vreau doar să fiu antrenorul său. Viața lui personală este treaba sa” - au fost cuvintele lui „Don” Carlo, conform sursei citate.

Cel puțin pentru moment, confictul dintre Vinicius și Xabi Alonso pare aplanat. De la „El Clasico”, brazilianul a evoluat în Real Madrid – Valencia 4-0 (1 noiembrie), partidă în care a ratat un penalty. Alonso l-a înlocuit în minutul 79 tot cu Rodrygo, iar de această dată „șeptarul” madrilenilor nu s-a mai arătat contrariat.