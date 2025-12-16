Schimbat înainte de finalul meciului din weekendul care tocmai a trecut, brazilianul Vinicius Junior, de la Real Madrid, a părăsit furios terenul de la Alaves, în La Liga (scor 1-2, într-un duel disputat duminică), după ce arbitrul și VAR au refuzat să-i acorde un penalty.

În ultimele secvențe ale confruntării, în minutul 86 mai exact, Vinicius Junior, lansat pe partea stângă, s-a prăbușit în careul advers după ce a trecut de fundașul Nahuel Tenaglia.

Vinicius, de la Real Madrid, pozează iar în victimă

Deși reluările au evidențiat un ușor contact cu tibia jucătorului madrilen, nici arbitrul, nici asistenții săi din camera VAR nu au considerat că faza merita acordarea unui penalty.

Decizia l-a supărat pe ”Vini”, care a sugerat chiar că ar fi vorba despre o conspirație împotriva sa.

”A fost un penalty evident”, a declarat acesta, potrivit postului de televiziune Movistar: ”Nu fluieră pentru că eram eu, a fost un penalty evident”, a adăugat brazilianul.

Real Madrid, victorie pe terenul lui Alaves

Real Madrid a învins, duminică seara, în deplasare, cu scorul 2-1, formația Alaves, în etapa a 16-a din La Liga. Meciul nu a atras atenția într-un mod special, astfel că presa din Spania a pus lupa pe Vinicius. Cunoscut ca un fotbalist capricios, care se lamentează mereu și se consideră victima adversarilor și ale arbitrilor, așa a procedat și acum.

