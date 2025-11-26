Xabi Alonso a vorbit deschis despre provocările pe care le implică relația tensionată dintre el și Vinicius, respectiv situația în care se află Real Madrid, formație ajunsă la trei partide oficiale fără victorie.

Xabi Alonso, poziție în privința conflictului cu Vinicius și a perioadei slabe pentru Real Madrid

Tehnicianul „Los Blancos” a admins că meseria sa este una solicitantă din cauza unor astfel de probleme, însă a subliniat că un antrenor trebuie să își asume și momentele complicate.

Alonso a subliniat, de asemenea, că este responsabilitatea sa de antrenor să găsească, împreună cu întreaga echipă, soluții pentru ieșirea din perioadele nefaste precum cea din prezent.

„Gestionarea relației cu jucătorii cu personalitate este la fel de importantă ca filosofia fotbalistică, munca tactică și fizică... și este un proces cu diferite faze pe care trebuie să știi cum să le gestionezi. La Real Madrid este fundamental.

Nu mi-am dat seama că au trecut aproape șase luni, dar se dovedește a fi exact ceea ce mă așteptam. O meserie foarte solicitantă, cu momente bune și momente în care ai nevoie de acea concentrare și conexiune.

Suntem într-un moment în care trebuie să reacționăm. Mă bucur de întregul pachet, de tot ce implică. Am spus-o în prima zi și o voi spune din nou.

(n.r.- despre conflictul cu fotbaliști precum Vinicius) Este solicitant, dar cu siguranță nu sunt primul antrenor care trebuie să se confrunte cu astfel de situații. Mă gândesc mult la ce ar fi făcut la vremea lor Carlo Ancelotti, Jose Mourinho sau Manuel Pellegrini, antrenorii pe care i-am avut.

Alonso: „Știu ce este un vestiar”

Acestea nu sunt situații noi. Trebuie să știm cum să le gestionăm, avem standardele și autocritica necesare. Știm unde vrem să ajungem... și punând toate acestea laolaltă, mă bucur de ele.

Știu ce este un vestiar, știu momentele prin care trebuie să treci și trebuie să te descurci cu zgomotul din afară. Nu ar trebui să ne facă să pierdem concentrarea asupra a ceea ce este important pentru noi.

Trebuie să știm cum să trecem peste aceste momente. Cunoaștem consecințele rezultatelor proaste, dar acestea nu ar trebui să ne abată de la calea pe care vrem să o urmăm”, a declarat Xabi Alonso, citat de Goal.com.

Perioadă complicată pentru Alonso

Real Madrid a ajuns la trei meciuri fără victorie în toate competițiile. Madrilenii au fost învinși, 0-1, de Liverpool pe Anfield. Ulterior au înregistrat două remize, tot în deplasare, în La Liga: 0-0 cu Rayo Vallecano și 2-2 cu Eleche. Barcelona s-a apropiat astfel la doar un punct de Real, lidera din campionatul Spaniei.

În paralel, Xabi Alonso continuă să aibă o relație tensionată cu Vinicius. Brazilianul i-ar fi comunicat lui Florentino Perez că nu își va prelungi contractul, scadent în iunie 2027, până când relația sa cu Alonso nu se va îmbunătăți.