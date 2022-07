Franck Kessie a acceptat să vină la gruparea catalană la sfârșitul lunii martie. Aflat în ultimele șase luni de contract cu AC Milan, Barca a fost îndeajuns de rapidă încât să-l convingă pe ivorian să vină în Spania.

Joan Laporta s-a scăpat și a precizat când va fi prezentarea oficială a mijlocașului central. „Îl vom prezenta pe Kessie miercuri”, au fost cuvintele patronului, potrivit besoccer.

????????| Joan Laporta: “Franck Kessie’s presentation will be on Wednesday and Christensen’s presentation will be on Thursday.” #fcblive ✅