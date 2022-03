Barcelona, prima lovitură după El Clasico! Jucătorul a făcut deja vizita medicală și va semna cu gruparea catalană

Franck Kessie (25 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu AC Milan și este liber să negocieze cu un nou club. Barcelona s-a mișcat repede și s-a înțeles cu mijlocașul ivorian, care va evolua din sezonul următor pe Camp Nou.

Kessie a făcut deja vizita medicală și s-a înțeles cu șefii clubului catalan în privința contractului pe care îl va semna.

Mijlocașul va încasa un salariu anual de 6,5 milioane de euro și se așteaptă ca în următoarele zile să apară și anunțul oficial al înțelegerii, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Franck Kessié has already completed his medical tests with Barcelona in Lugano, as reported by @DiMarzio. The verbal agreement has been reached days ago for €6.5m net guaranteed salary. ???????? #FCB

Official contracts will be completed in the coming weeks. Here we go soon ⏳ pic.twitter.com/3UeXHrfLnX