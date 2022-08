Salariul "nebun" cerut de un fotbalist la Manchester United. Condiția pe care au impus-o "diavolii roșii"

Rabiot este legitimat la Juventus încă din vara anului 2019 și mai are un singur an de stat la "Bătrâna Doamnă". Astfel, conducerea torineză ar putea să-l cedeze pentru o sumă de bani importantă la o altă formație.

Manchester United este cap de listă pentru fotbalistul născut la Saint-Maurice. Potrivit Daily Mail, mama lui Adrien Rabiot a cerut ca fiul său să aibă un salariu de peste 6 milioane de euro pe an la "diavolii roșii", însă conducerea de pe Old Trafford se luptă pentru o sumă mai mică.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a numit salariul dorit de familia lui Rabiot "nebun", menționând că singura condiție pentru care ar putea semna cu United se leagă de micșorarea cererii unei asemenea sume.

Adrien Rabiot’s salary requests are considered crazy by Man United. Discussions are now in total stand-by, could only change in case Rabiot changes his mind. ???????????? #MUFC

Man Utd won’t change salary bid made to Rabiot. Up to him, as board’s already exploring other options. ⤵️ https://t.co/BpeMDxa0fu