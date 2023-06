Bombă pe piața transferurilor! „Bogații” de la Newcastle pregătesc o supermutare

„Coțofenele” și-au revendicat a patra poziție în Premier League. După 38 de etape disputate, Newcastle a înregistrat 71 de puncte, după ce a obținut 19 victorii, 14 rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Din informațiile oferite de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Newcastle pregătește transferul lui Sandro Tonali de la AC Milan, închizător cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

„Valoarea totală a ofertei e de aproximativ 70 milioane de euro, structura fiind discutată între cluburi. Milan e deschisă să accepte”, a scris jurnalistul italian pe rețelele social media.

