OFICIAL | Darwin Nunez a fost transferat de Liverpool! Benfica a anunțat suma uriașă a mutării

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, luni dimineață, Benfica anunță că a ajuns la o înțelegere cu Liverpool pentru vânzarea atacantului uruguayan în vârstă de 22 de ani.

Portughezii au anunțat și suma de transfer: 75 de milioane de euro, însă prețul total al mutării ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Darwin Nunez devine al doilea cel mai scump jucător din istoria lui Liverpool, însă, conform bonusurilor din contract, poate depăși curând recordul deținut de Virgil van Dijk, transferat de formația de pe Anfield în schimbul a aproximativ 85 de milioane de euro, în 2018, de la Southampton.

Official and here we go confirmed!Darwin Núñez, new Liverpool player on a permanent deal from Benfica. ???????? #LFC

Benfica statement confirms “deal now signed for €75m fee plus add-ons to reach €100m package”.

Núñez will sign until 2028, medical today.

Never been in doubt. pic.twitter.com/DEroWLCBH7