Zlatan loveste din nou! :)) S-a pozat alaturi de doi "colosi" din echipa si incearca sa-si "intimideze" adversarii! "AC Milan security"

Legendarul atacant iese in evidenta si in afara terenului, nu doar pe teren.

Eliminat in ultima etapa din Serie A, cand AC Milan a castigat impotriva celor de la Parma, 3-1, Zlatan face ce face si iese in evidenta si in afara terenului.

Suedezul s-a pozat la ultimul antrenament al echipei alaturi de Meite, mijlocasul central adus in aceasta iarna de la AC Torino, si de Frank Kessie, ivorianul care a fost cel mai constant jucator al echipei din ultimii doi ani, si a adaugat o descriere menita sa provoace amuzament: "AC Milan security".

Statura si fizicul celor 3 impune respect, iar adversarii nu ar vrea sa nimereasca la dueluri in care sa fie implicare oricare dintre ei. Pentru AC Milan urmeaza un meci contra celor de la Genoa, in etapa cu nuarul 31, iar echipa antrenata de Stefano Pioli spera sa poata tine pasul cu liderul Inter, care s-a distantat considerabil in ultimul timp, fiind acum la 11 puncte de marea rivala.

Totusi, in cazul unui final prost de sezon, Milan risca sa piarda chiar si locul de Champions League, un adevarat esec, in conditiile in care majoritatea stagiunii s-au aflat ori pe primul loc, ori pe al doilea.