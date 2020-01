Real Madrid SPARGE BANCA si aduce un SUPER ATACANT! Unul din cei mai buni marcatori ai sezonului vine pe Bernabeu ca sa atace titlul! Pe cine aduce Zidane la echipa

Real Madrid este aproape sa aduca un atacant.

Zinedine Zidane este in cautarea unui atacant, dupa ce Jovic nu a reusit sa se impuna la echipa, iar Benzema a implinit recent 32 de ani.

Tinta numarul a madrilenilor este Timo Werner, conform surselor Sky Sports din Germania. Atacantul lui Leipzig este intr-o forma fantastica. In acest sezon de Bundesliga a reusit sa marcheze 18 goluri si sa ofere 6 pase decisive in 17 meciuri. Werner a dat 3 goluri si o pasa decisiva si in cele 6 meciuri dinsputate in grupele Ligii Campionilor din acest sezon, Leipzig reusind sa se califice in optimile competitiei.

Werner va implini 24 de ani in luna martie a acestui an si este evaluat la 75 de milioane de euro, conform transfermarkt. Jucatorul mai are contract cu Leipzig pana in vara lui 2023, iar Real Madrid va fi nevoita sa faca o oferta de nerefuzat pentru a-l aduce pe jucator pe Santiago Bernabeu.