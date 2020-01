BREAKING NEWS: legenda lui Real Madrid a fost concediata! A fost filmat facand sex in tricoul clubului sau! Scandalul momentului

Viitorul carierei ii este pus in pericol!

Fostul jucator al lui Real Madrid si al nationalei Spaniei Victor Sanchez a fost suspendat de Malaga, unde antreneaza din aprilie 2019. Imagini explicite cu Sanchez au aparut pe net. Fostul mijlocas apare in ipostaze indecente imbracat intr-un tricou cu emblema Malagai.

Rugat sa comenteze, Sanchez a spus ca a fost victima unui santaj. Malaga a pornit o investigatie interna, iar politia a intervenit de asemenea si ancheteaza cazul.

"Totul e in mainile politiei, fac ce-mi spun ei. Reprezinta o infractiune sa distribui continut intim cu o persoana care nu si-a dat acordul pentru asta. Va multumesc pentru intelegere si sustinere", a spus Sanchez.

Ca jucator, Sanchez a crescut la Real Madrid, apoi a trecut la Deportivo, fiind parte a super echipei lui Depor care a luat titlul in 2000 si a uimit Europa cu meciuri fantastice in UEFA Champions League. In cariera de antrenor, Victor le-a pregatit pe Deportivo, Olympiakos si Betis, iar in primavara anului trecut a semnat cu Malaga.

Fosta semifinalista in Champions League, Malaga e acum abia pe locul 16 in Segunda si are probleme financiare majore.