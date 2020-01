Miliardarii care vor sa SPULBERE ORICE concurenta a seicilor, a Barcelonei si a lui Real Madrid! Surpriza URIASA: Clubul care vrea sa fie CEL MAI MARE DIN LUME in urmatorii ani

Bogatii Asiei nu glumesc!

Autoritatea locala din Guangzhou a facut azi un anunt incredibil! Chinezii sunt gata sa investeasca oricat pentru a-si indeplini un vis care pare in acest moment imposibil! Miliardarii vor sa creeze cluburi care sa spulbere orice concurenta la nivel mondial! Astfel, conducatorii locali au facut o strategie pe 30 de ani, structurata in 3 pasi. Pe termen scurt (2020-2025), cluburile din Guangzhou, Evergrande si R&F trebuie sa devina de top in Asia. Apoi, iana in 2030, ambele trebuie sa-si consolideze reputatia internationala. Pana in 2050, fotbalul din Guangzhou trebuie sa fie 'primul din lume', anunta chinezii!

Guangzhou Evergrande este de doua ori castigatoare a Ligii Campionilor Asiei, in 2013 si 2015. In ambele sezoane, Evergrande a terminat pe 4 la Mondialul Cluburilor. Echipa are 8 titluri in ultimii 9 ani in China. Italianul Cannavaro are doar doua vedete internationale in lot, pe Paulinho (fost la Barca) si Anderson Talisca (ex Benfica si Besiktas).