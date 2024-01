„Radu și Timo își vizitează noua casă”. Drăgușin și Werner, pentru prima dată în noul vestiar 

Radu Drăgușin (21 ani) și Timo Werner (27 ani) sunt fotbaliștii pe care Tottenham i-a luat în această iarnă. Românul a fost transferat definitiv de la Genoa, în schimbul a 25 de milioane de euro, plus alte 5 milioane de euro în bonusuri, în timp ce atacantul german a fost împrumutat de la RB Leipzig până la finalul sezonului.

Cei doi au și debutat în tricoul lui Spurs, în deplasarea de pe Old Trafford cu Manchester United, scor 2-2. Werner a fost titular și și-a trecut în cont un assist, în timp ce Radu Drăgușin a fost trimis în teren în minutul 85, în locul lui Skipp.

Astfel, Drăgușin și Werner nu au apucat să meargă la Tottenham Hotspur Stadium până acum, însă au reușit să ajungă în „noua casă” în cursul zilei de marți. Tottenham a postat pe contul de Twitter primele imagini cu cele două transferuri, întâi cum ajung la stadion, iar apoi din vestiarul lui Spurs, în fața tricourilor lor.

Radu and Timo visit their new home ???????? pic.twitter.com/piFsySm3uA