Jucatorul trecut prin poarta lui Real Madrid, OUT de la CFR Cluj! Anunt de ultima ora: inca 3 jucatori pleaca de la echipa

Dan Petrescu a renuntat la mai multi jucatori.

CFR Cluj s-a reunit astazi, insa Horj, Muresan si Fernandez nu au mai fost prezenti, acestia fiind anuntati ca Petrescu nu mai are nevoie de serviciile lor. In plus, Kevin Boli are o situatie complicata: este dorit in continuare in lot, dar trebuie mai intai sa-si rezolve problemele cu cei de la Guizhou Hengfeng de unde este imprumutat.

In varsta de 31 de ani, Jesus Fernandez a aparat pentru Real Madrid in sezonul 2014-2015, bifand 6 meciuri in LaLiga si 4 meciuri in Cope del Rey.

CFR Cluj va pleca in cantonament in Spania pe 11 ianuarie si va disputa 5 meciuri amicale impotriva urmatoarelor echipe: Floridsdorfer (Austria), TSKA Moscova (Rusia), Arminia Bielefeld (Germania), Ferencvaros (Ungaria) si Emelec (Ecuador).