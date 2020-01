Nu Real Madrid! Nu Barcelona! Eriksen e la UN PAS de un alt gigant al Europei! Cu cine e gata sa semneze

Mijlocasul de origine daneza este foarte aproape sa semneze un contract cu liderul din Serie A, Inter Milano. Acesta a intrat in ultimele 6 luni de contract cu echipa lui Jose Mourinho, insa gruparea londoneza ar urma sa primeasca intre 20 si 24 de milioane de euro pentru transferul jucatorului, dupa cum scriu cei de la Eskstra Blade.

Eriksen a venit in anul 2013 la Tottenham de la Ajax. De atunci, a jucat 299 de meciuri in tricoul englezilor, inscriind 69 de goluri si oferind 89 de pase decisive. Conform Transfermarkt, cota jucatorului danez se ridica la 90 de milioane de euro.

Tottenham's Denmark midfielder Christian Eriksen, 27, is closing in on a move to Inter Milan. #transfernews #Spurs https://t.co/T2lex38kJy