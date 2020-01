Transfer FANTASTIC pentru Voluntari! Il ia pe fostul capitan al juniorilor de la Real Madrid!!! Anunt de ultima ora

Pariul lui Mihai Teja la FC Voluntari este "Modric de Romania".

Nicusor Craiu (20 ani), fiul unor imigranti romani din Spania, a inceput fotbalul la CD Coslada, o echipa dintr-o localitate cu o numeroasa comunitate romanesca de la periferia Madridului, acolo unde se gaseste Aeroportul Barajas si Autostrada A2. Imediat, a fost remarcat de scouterii lui Rayo Vallecano, apoi, in iulie 2010, pustiul a ajuns la juniorii lui Real Madrid, unde a evoluat timp de 5 ani si a fost antrenat, printre altii, de Santiago Solari.

In 2015, Craiu s-a transferat la Villarreal CF, sperand ca poate primi mai multe sanse de promovare la prima echipa, dar a suferit o adevarata drama chiar in momentul in care se pregatea sa faca marele pas catre La Liga. In 2017, el a fost operat la ambii genunchi, dupa accidentari grave. Peste un an, dupa ce si-a revenit din punct de vedere medical, mijlocasul a ajuns la CD Roda, club din Liga 4 din Spania (Tercera Division), dar recuperarea s-a prelungit si nu a primit prea multe sanse de a juca.

In septembrie 2019, Cristiano Bergodi si Ioan Andone i-au intins o mana de ajutor si l-au adus la FC Voluntari, unde a intrat intr-un program intensiv de antrenament si a evoluat pentru echipa secunda. Cum presiunea rezultatelor a fost foarte mare, el nu a fost folosit deloc in 2019, dar, in aceasta iarna, noul antrenor Mihai Teja, l-a inclus in lotul deplasat in cantonamentul din Antalya si va primi minute in amicalele cu Okjetpes Koksetau ( Kazahstan L1 / 15 ianuarie), Dinamo Tbilisi (Georgia L1 / 18 ianuarie), Sabail FK (Azerbaidjan L1 / 21 ianuarie) si Chertanovo Moscova (Rusia L2 / 23 ianuarie). Tehnicianul a avut rezultate bune la nivel de juniori si se stie ca lucreaza excelent cu fotbalistii tineri, asa ca va incerca sa il recupereze pe Craiu, in speranta ca talentul sau poate ajuta echipa, in partea a doua a campionatului, pentru a se salva de la retrogradare.

Craiu este nascut la Galati, evolueaza pe posturile de mijlocas central si mijlocas central ofensiv, loveste mingea cu piciorul drept, are 167 cm inaltime si 64 kg greutate, si are selectii la nationalele U15, 16, 17 si U19 ale Romaniei.