SUPERCUPA SPANIEI: VALENCIA - REAL MADRID, Live 21:00 | Trupa lui Zidane tinteste primul trofeu al sezonului! Echipele de start

Valencia - Real Madrid este prima semifinala din Supercupa Spaniei.

Real Madrid o va intalni pe Valencia in prima semifinala din Supercupa Spaniei. Trupa antrenata de Zinedine Zidane, tinteste primul trofeu al sezonului, iar in cazul in care va trece de Valencia, va juca impotriva castigatoarei semifinalei dintre Barcelona si Atletico Madrid.

Valencia a inregistrat o singura infranagere in ultimele 10 etape, 2-1 in fata celor de la Betis, in schimb ce Real Madrid nu a inregistrat niciun esec in ultimele 10 etape.

Real Madrid nu se va putea baza in aceasta seara pe Eden Hazard, Gareth Balke, Karim Benzema, Marco Asensio, Marcelo, James Rodriguez si Lucas Vazquez.

Cele doua semifinale se vor juca la Jeddah pe stadionul King Abdullah Sports, care are o capacitate de 62.345 de locuri, iar costul de constructie se ridica la 510 milioane de euro. Arena a fost premiata datorita rapiditatii cu care a fost construita.

Echipele de start:

Valencia: Domenech - Paulista, Kondogbia, Soler, Gameiro - Parejo, Gaya, Coquelin - Wass, Ferran, Garay

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Modric, Kross - Jovic, Isco