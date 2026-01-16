VIDEO Real Madrid și Barcelona se luptă pentru un mijlocaș ofensiv! Detaliile duelului pe piața transferurilor

Real Madrid și Barcelona se luptă pentru un mijlocaș ofensiv! Detaliile duelului pe piața transferurilor La Liga
Alexandru Hațieganu
Real Madrid și Barcelona sunt interesate de același fotbalist. Calitățile cu care s-a remarcat mijlocașul în ochii celor doi giganți ai Spaniei. 

Real Madrid și Barcelona îl monitorizează atent pe mijlocașul ofensiv Rayane Bounida (19 de ani) de la Ajax Amsterdam. 

Real Madrid și Barcelona, interesate de Rayane Bounida

Internaționalul de tineret belgian (două selecții) s-a făcut remarcat pentru tehnica și creativitatea de care a dat dovadă la mijlocul terenului. 

Deși niciunul dintre giganții Spaniei nu a făcut o propunere oficială încă, interesul lor pentru Rayane Bounida este puternic, după cum informează publicația iberică Sport, citată de Transfer News Live. 

Bounida, unul dintre fotbaliștii belgieni de viitor

Rayane Bounida a fost preluat de academia lui Ajax Amsterdam, după ce anterior s-a format în Belgia la Anderlecht și la Oud-Heverlee Leuven. 

După ce s-a impus la formațiile de tineret ale „lăncierilor”, Bounida a început să confirme și la prima echipă. A marcat pentru Ajax un gol și a oferit cinci pase decisive în 13 meciuri oficiale. 

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Rayane Bounida, conform Transfermarkt.
