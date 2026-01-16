Real Madrid și Barcelona îl monitorizează atent pe mijlocașul ofensiv Rayane Bounida (19 de ani) de la Ajax Amsterdam.

Real Madrid și Barcelona, interesate de Rayane Bounida

Internaționalul de tineret belgian (două selecții) s-a făcut remarcat pentru tehnica și creativitatea de care a dat dovadă la mijlocul terenului.



Deși niciunul dintre giganții Spaniei nu a făcut o propunere oficială încă, interesul lor pentru Rayane Bounida este puternic, după cum informează publicația iberică Sport, citată de Transfer News Live.

