Barcelona a luat decizia finală: 30.000.000€ pentru următorul transfer

Marcus Rashford (28 de ani) a reușit să impresioneze într-un timp foarte scurt la Barcelona, acolo unde este împrumutat de Manchester United până la finalul sezonului.



Englezul a bifat 27 de partide pentru catalani sub comanda lui Hansi Flick, reușind să marcheze în șapte rânduri și să bifeze alte 11 assist-uri, în toate competițiile. Acum, Barcelona pregătește o ofertă de transfer definitiv.



Barcelona e gata să facă oferta de transfer pentru Marcus Rashford



Catalanii și-au făcut deja planul și sunt gata să investească 30 de milioane de euro în transferul definitiv al atacantului, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter/X. De asemenea, clubul i-a pregătit lui Rashford și un contract valabil până în 2030.



De asemenea, Marcus Rashford își dorește să rămână la clubul catalan, unde a visat întotdeauna să ajungă. Recent, într-un interviu acordat în luna decembrie și citat de Dailymail, atacantul a vorbit la superlativ despre viața sa la Barcelona.



„Mă simt binevenit, mă simt ca acasă. Pur și simplu m-am bucurat de fiecare pas”, a spus Rashford.

