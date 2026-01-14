Barcelona a luat decizia finală: 30.000.000€ pentru următorul transfer

Barcelona a luat decizia finală: 30.000.000€ pentru următorul transfer La Liga
Barcelona pregătește încă un transfer.

Marcus RashfordBarcelonaManchester United
Marcus Rashford (28 de ani) a reușit să impresioneze într-un timp foarte scurt la Barcelona, acolo unde este împrumutat de Manchester United până la finalul sezonului.

Englezul a bifat 27 de partide pentru catalani sub comanda lui Hansi Flick, reușind să marcheze în șapte rânduri și să bifeze alte 11 assist-uri, în toate competițiile. Acum, Barcelona pregătește o ofertă de transfer definitiv.

Barcelona e gata să facă oferta de transfer pentru Marcus Rashford

Catalanii și-au făcut deja planul și sunt gata să investească 30 de milioane de euro în transferul definitiv al atacantului, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter/X. De asemenea, clubul i-a pregătit lui Rashford și un contract valabil până în 2030.

De asemenea, Marcus Rashford își dorește să rămână la clubul catalan, unde a visat întotdeauna să ajungă. Recent, într-un interviu acordat în luna decembrie și citat de Dailymail, atacantul a vorbit la superlativ despre viața sa la Barcelona.

„Mă simt binevenit, mă simt ca acasă. Pur și simplu m-am bucurat de fiecare pas”, a spus Rashford.

Barcelona, primul loc și victorii pe linie în La Liga

Barcelona este lider incontestabil în La Liga, cu 49 de puncte și victorii pe linie în ultimele etape. Urmăritoarea este Real Madrid, care are 45 de puncte, iar Villarreal completează podiumul, cu 41 de puncte.

Următorul meci al Barcelonei va fi pe 18 ianuarie, pe terenul lui Real Sociedad, una dintre echipele cu pretenții din campionatul spaniol.

