Catalanii s-au impus în fața rivalei de moarte, Real Madrid, duminică seară, în finala Supercupei Spaniei care s-a disputat la Jeddah, în Arabia Saudită, pe ”King Abdullah Sports City”.



A fost făcut praf imediat după FC Barcelona - Real Madrid: ”Înfrângere pe merit. O seară derutantă pentru el”



După meci, publicația britanică GOAL l-a notat cu 4 pe Xabi Alonso, iar jurnaliștii au remarcat faptul că tehnicianul madrilenilor nu a pregătit cum a trebuit partida de la Jeddah.



GOAL a scris că Real Madrid nu a avut controlul jocului în niciun moment și că FC Barcelona a câștigat finala Supercupei Spaniei pe merit.



”Ce seară derutantă pentru el. Madrid nu a avut niciodată cu adevărat controlul jocului și a pierdut pe merit. Vor exista întrebări serioase”, a semnalat GOAL.



FC Barcelona - Real Madrid 3-2



Catalanii au deschis scorul în minutul 36, grație reușitei lui Raphinha din pasa lui Fermin. În minutele de prelungire ale primei părți a fost un adevărat recital de ambele părți.



Vinicius a restabilit mai întâi egalitatea în minutul 45+2, ca Robert Lewandowski să ducă scorul la 2-1 în minutul 45+4. Gonzalo Garcia a punctat, ulterior, și el pe tabela de marcaj în minutul 45+6.



Apoi, în actul secund, Raphinha a pus cireașa pe tort în minutul 73, iar FC Barcelona a câștigat în cele din urmă El Clasico disputat la Jeddah, în Arabia Saudită.

