Radu Drăgușin (24 de ani) a început meciul de pe Old Trafford din postura de rezervă, dar a fost aruncat în joc de Thomas Frank după doar 32 de minute. Cristian Romero a fost eliminat, iar antrenorul lui Tottenham l-a scos pe tânărul Wilson Odobert pentru a-și ”betona” defensiva.

Bryan Mbeumo și Bruno Fernandes au fost cei care au marcat golurile victoriei pentru Manchester United și au adus încă trei puncte pentru echipa lui Michael Carrick.

În direct la emisiunea ”Play-On Sport” de după meciul de pe Old Trafford, Robert Niță și Costel Pantilimon au tras primele concluzii despre evoluția fundașului român.

Concluzii în direct despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester United

”Sute de minute în șapte zile? Pentru un jucător care vine la ora meciului cu două-trei meciuri oficiale. E mult prea mult. Riști. Și ei își asumă un risc”, a spus Robert Niță.

Fostul portar de la Manchester United, Nottingham Forest și Sunderland este convins că ritmul lui Drăgușin este în creștere față de precedentele partide.

„Ca evoluție, nu mi s-a părut foarte rău. La gol nu a marcat omul lui. Încearcă foarte mult la construcția din propria jumătate, acolo am văzut câteva probleme. În rest, e destul de ok pentru ce face un fundaș central. Legat de construcție, cred că e pus în poziția asta.

Romero se descurcă însă mai bine să iasă cu mingea. Drăgușin nu mai încearcă acum să iasă în evidență și să facă asta, să urce cu mingea. Ca fundaș central îl văd acolo, ritmul e în creștere. Dacă va continua să aibă minute, noi, ca națională, o să-l avem într-un punct bun”, a punctat Pantilimon.

Drăgușin a ajuns la al patrulea meci în Premier League în actuala stagiune, după revenirea din accidentare. A bifat 90 de minute cu Manchester City (2-2), un minut cu Burnley (2-2) și șase minute cu Crystal Palace (1-0).

Tottenham, pe locul 14 în Premier League

Londonezii rămân cu 29 de puncte după 25 de etape, departe de locurile pentru cupele europene, obiectivul fixat la începutul acestui sezon.

Echipa lui Thomas Frank se pregătește pentru un alt test dificil în următoarea etapă. Va juca pe teren propriu cu Newcastle, marți, de la ora 21:30.

VIDEO - Emisiunea ”Play-On Sport” de după Manchester United - Tottenham 2-0