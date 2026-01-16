Strategii diferite ale celor de la Real Madrid și FC Barcelona în privința promovării juniorilor

Din cauza problemelor financiare, în ultimii ani, FC Barcelona a fost nevoită să se bazeze pe un grup important de jucători crescuți de club și promovați din La Masia, care îi cuprinde pe Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Fermin Lopez, Marc Casado și Marc Bernal, în timp ce Dani Olmo, Gerard Martin și Eric Garcia au trecut și ei pe la juniorii catalanilor, rodându-se apoi la alte echipe.



În schimb, Real Madrid are în lotul actual doar patru jucători crescuți de club, respectiv Dani Carvajal, Gonzalo Garcia, Raul Asencio și Fran Garcia. Deși are în anturajul echipei de seniori și alți câțiva jucători tineri, strategia "Los Blancos" pare mai degrabă să vândă juniori crescuți de club, pentru a se strânge sumele necesare aducerii unor fotbaliști străini.



Llorente, Gila, Hermoso și Paz, printre fotbaliștii crescuți de Real Madrid

Lunga listă de jucători produși de academia "Galacticilor", dar care joacă la alte cluburi, îi cuprinde și pe: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Mario Gila (Lazio), Rafa Marin (Napoli), Miguel Gutierrez (Napoli), Nico Paz (Como), David Soria (Getafe), Mario Hermoso (AS Roma), Borja Mayoral (Getafe), Juanmi Latasa (Valladolid), Sergio Arribas (Almeria), Peter Gonzalez (Getafe), Carlos Dotor (Celta Vigo), Jordi Martin (Huesca), Pablo Ramon (Espanyol), Luis Lopez (Eibar), Xavi Sintes (Cordoba), Antonio Blanco (Alaves), Victor Chust (Elche), Marvin Park (Las Palmas), Miguel Baeza (Nacional Madeira), Youssef Enriquez (Alaves), Jacobo Ramon (Como), Chema Andres (VfB Stuttgart), Alvaro Rodriguez (Elche), Ivan Fresneda (Sporting Lisabona), Rafael Obrador (Benfica Lisabona), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Victor Munoz (Osasuna), Antonio Gomis (Vizela), Diego Lopez (Valencia), Oscar Aranda (Famalicao), Naim Garcia (Leganes), Sergio Lopez (Darmstadt), Javi Hernandez (Leganes), Dani Gomez (Zaragoza), Luca Zidane (Granada), Alvaro Tejero (Aris Salonic), Javi Munoz (Getafe), Isi Palazon (Rayo Valleano), Saul Niguez (Flamengo), Omar Mascarell (Mallorca) sau Emiliano Buendia (Aston Villa).



