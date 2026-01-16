VIDEO FC Barcelona, ”fără glorie” în Cupa Spaniei! Lamine Yamal, din nou la datorie

FC Barcelona, ”fără glorie” în Cupa Spaniei! Lamine Yamal, din nou la datorie La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Catalanii au întâlnit o divizionară secundă în optimile competiției.

TAGS:
fc barcelonaRacing Santanderferran torresLamine YamalJoan Garcia
Din articol

FC Barcelona, deţinătoarea trofeului, s-a calificat fără glorie în sferturile de finală ale Cupei Spaniei la fotbal, după ce s-a impus cu 2-0 în faţa formaţiei Racing Santander, a doua clasată din liga secundă, joi, în deplasare, notează AFP.

Catalanii au fost ţinuţi în şah în capitala Cantabriei până în minutul 66, când Ferran Torres a reuşit să marcheze la capătul unui contraatac (66). Lamine Yamal a închis în minutele adiţionale (90+6).

Liderul din La Liga a suferit în acest meci, în care gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid (76), iar portarul catalan Joan Garcia s-a remarcat înaintea golului lui Yamal (90+5).

În sferturile competiţiei Copa del Rey s-a calificat şi Valencia, victorioasă cu 2-0 la Burgos, prin golurile lui Rubo (10) şi Umar Sadiq (50).

Rezultatele din optimile de finală Copa del Rey

Marți:

Deportivo La Coruna (D2) - (+) Atlético Madrid 0-1

Cultural Leonesa (D2) - (+) Athletic Bilbao 3-4, după prelungiri

(+) Real Sociedad - Osasuna 4-3, la loviturile de departajare (2-2 după prelungiri)

Miercuri:

(+) Albacete (D2) - Real Madrid 3-2

(+) Betis Sevilla - Elche 2-1

(+) Deportivo Alaves - Rayo Vallecano 2-0

Joi

Racing Santander (D2) - (+) FC Barcelona 0-2

Burgos (D3) - (+) Valencia CF 0-2

Cluburile precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală. Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”
Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
ULTIMELE STIRI
Mihai Toma, declarație în forță înainte de FC Argeș - FCSB: ”Avem de recuperat”
Mihai Toma, declarație în forță înainte de FC Argeș - FCSB: ”Avem de recuperat”
Florentino Perez pregătește transferul lui Erling Haaland la Real Madrid! Norvegianul se visează pe Santiago Bernabeu
Florentino Perez pregătește transferul lui Erling Haaland la Real Madrid! Norvegianul se visează pe Santiago Bernabeu
Reacția lui Rareș Pop după ce a plecat de la Rapid
Reacția lui Rareș Pop după ce a plecat de la Rapid
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00!
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00!
S-au jucat primele meciuri de la EHF EURO 2026, transmis de VOYO! Ce au făcut dinamoviștii Vladimir Cupara și Andrii Akimenko
S-au jucat primele meciuri de la EHF EURO 2026, transmis de VOYO! Ce au făcut dinamoviștii Vladimir Cupara și Andrii Akimenko
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid

Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como



Recomandarile redactiei
Anunțul momentului în fotbalul românesc! Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A
Anunțul momentului în fotbalul românesc! Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A
Reacția lui Rareș Pop după ce a plecat de la Rapid
Reacția lui Rareș Pop după ce a plecat de la Rapid
S-au jucat primele meciuri de la EHF EURO 2026, transmis de VOYO! Ce au făcut dinamoviștii Vladimir Cupara și Andrii Akimenko
S-au jucat primele meciuri de la EHF EURO 2026, transmis de VOYO! Ce au făcut dinamoviștii Vladimir Cupara și Andrii Akimenko
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”
Gigi Becali, un nou derapaj! Fotbalistul discriminat la FCSB pe criterii religioase: „I-am spus”
Gigi Becali, un nou derapaj! Fotbalistul discriminat la FCSB pe criterii religioase: „I-am spus”
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Meci nebun cu Florin Andone în teren, remontada după 0-3 în minutul 75 și cu antrenorul românului dând primul ajutor unui spectator!
Meci nebun cu Florin Andone în teren, remontada după 0-3 în minutul 75 și cu antrenorul românului dând primul ajutor unui spectator!
Până la Haaland, Barcelona a dat o lovitură Realului! Noul star al fotbalului spaniol a ales să joace pentru catalani
Până la Haaland, Barcelona a dat o lovitură Realului! Noul star al fotbalului spaniol a ales să joace pentru catalani
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Starul Barcelonei a avut un răspuns inedit când a fost întrebat despre plecare: ”Îmi pun telefonul pe modul avion!”
Starul Barcelonei a avut un răspuns inedit când a fost întrebat despre plecare: ”Îmi pun telefonul pe modul avion!”
CITESTE SI
Reacție de la Casa Albă după desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda

stirileprotv Reacție de la Casa Albă după desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!