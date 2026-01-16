FC Barcelona, deţinătoarea trofeului, s-a calificat fără glorie în sferturile de finală ale Cupei Spaniei la fotbal, după ce s-a impus cu 2-0 în faţa formaţiei Racing Santander, a doua clasată din liga secundă, joi, în deplasare, notează AFP.

Catalanii au fost ţinuţi în şah în capitala Cantabriei până în minutul 66, când Ferran Torres a reuşit să marcheze la capătul unui contraatac (66). Lamine Yamal a închis în minutele adiţionale (90+6).

Liderul din La Liga a suferit în acest meci, în care gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid (76), iar portarul catalan Joan Garcia s-a remarcat înaintea golului lui Yamal (90+5).

În sferturile competiţiei Copa del Rey s-a calificat şi Valencia, victorioasă cu 2-0 la Burgos, prin golurile lui Rubo (10) şi Umar Sadiq (50).

