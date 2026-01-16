Zinedine Zidane (53 de ani), antrenor câștigător de trei ori consecutiv al Ligii Campionilor cu Real Madrid, a dezvăluit ce a făcut, în mod deosebit, în perioada în care se afla pe banca formației de pe Santiago Bernabeu.

Secretul succesului din spatele lui Zinedine Zidane

Real Madrid traversează o perioadă de criză. A rămas fără Xabi Alonso după ce a fost învinsă de Barcelona în finala Supercupei Spaniei (2-3) și a fost eliminată în optimile Cupei Regelui de divizionara secundă Albacete (2-3), la debutul lui Alvaro Arbeloa ca antrenor principal. În campionat se află pe locul doi, la patru puncte în spatele marilor rivali catalani.

Zinedine Zidane a explicat că el ca antrenor a reușit să aibă succes la Real Madrid pentru că a știut să se pună la dispoziția elevilor săi, să se facă plăcut și să îi ajute să își recapete încrederea.

Zidane: „Le-am insuflat multă încredere jucătorilor”

„La Real Madrid, am fost la dispoziția jucătorilor. Pentru mine, asta face ceva puternic; ești acolo pentru jucător. Dacă nu ai înțeles asta, nu poți rezista în această profesie. Suntem acolo pentru a-i susține; trebuie să le arăți că ești acolo pentru ei. Pentru ca vestiarul să accepte ceea ce vrei să implementezi, trebuie să te placă.

Dacă jucătorii nu sunt de acord cu tot ce pui în aplicare, antrenamentul, toate astea... ceva va lipsi mereu. La noi, cred că s-au distrat cu adevărat la toate nivelurile. Le-am insuflat multă încredere jucătorilor. Trecuseră printr-o perioadă cam grea și aveau nevoie să-și recapete încrederea, condiția fizică, totul.

Am pus la punct un cadru pentru ca ei să poată recupera toate acestea. Când un jucător este competitiv, fericit să se antreneze și să iasă pe teren să joace meciuri, ești obligat să câștigi toate cele trei Ligi ale Campionilor”, a declarat Zinedine Zidane, citat de Goal.

Zinedine Zidane a scris istorie ca tehnician la Real Madrid

Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021.



Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor. Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat.

