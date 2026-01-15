CITEȘTE AICI TOATE MATERIALELE EXCLUSIVE ȘI INTERVIURILE SPORT.RO CU TALENTE DIN DIASPORA



Fundașul central Leo Saca (19 ani împliniți pe 6 ianuarie), fost internațional român de juniori care acum evoluează pentru selecționata Under 21 a Moldovei, a debutat oficial ieri pentru FC Barcelona.

Tânărul fotbalist a fost integralist în meciul pe care Barcelona l-a câștigat în Copa Catalunya, 2-1 în deplasare cu NSA Camp Joliu, rezultat echivalent cu calificarea în semifinalele competiției organizate de Federația Catalană de Fotbal.

Trebuie însă menționat că FC Barcelona evoluează în această competiție regională cu a doua echipă, Barcelona Atlètic (fosta Barcelona B) din Segunda Federación.

La echipa antrenată de Juliano Belletti, fostul fundaș câștigător de Champions League cu Barca în 2006, a evoluat și atacantul Shane Kluivert, fiul lui Patrick Kluivert, o altă glorie a catalanilor.

