Cătălin Parfene
Leo Saca are 19 ani și a ales în cele din urmă naționala Moldovei, pentru care acum joacă la Under 21.

Fundașul central Leo Saca (19 ani împliniți pe 6 ianuarie), fost internațional român de juniori care acum evoluează pentru selecționata Under 21 a Moldovei, a debutat oficial ieri pentru FC Barcelona.

Tânărul fotbalist a fost integralist în meciul pe care Barcelona l-a câștigat în Copa Catalunya, 2-1 în deplasare cu NSA Camp Joliu, rezultat echivalent cu calificarea în semifinalele competiției organizate de Federația Catalană de Fotbal.

Trebuie însă menționat că FC Barcelona evoluează în această competiție regională cu a doua echipă, Barcelona Atlètic (fosta Barcelona B) din Segunda Federación.

La echipa antrenată de Juliano Belletti, fostul fundaș câștigător de Champions League cu Barca în 2006, a evoluat și atacantul Shane Kluivert, fiul lui Patrick Kluivert, o altă glorie a catalanilor.

Leo Saca are în palmares trofeul UEFA Youth League, la care a contribuit din plin înaintea accidentării

În cazul lui Leo Saca putem vorbi despre un debut oficial la seniori, având în vedere că până acum el a jucat doar la echipa Juvenil, inclusiv în UEFA Youth League, sau a fost rezervă în meciurile de campionat pentru Barcelona Atlètic.

În urmă cu un an, în ianuarie 2025, tânărul fotbalist s-a accidentat grav, a fost apoi operat și a ratat întreg sezonul trecut.

”Noul Pau Cubarsi?”, titra Barca Universal într-un material despre Leo Saca înaintea accidentării, explicând: ”Călătoria sa la FC Barcelona este unică. A început inițial ca mijlocaș, dar antrenorii i-au văzut potențialul ca fundaș central. Această schimbare i-a permis să combine calitățile defensive cu excepționala sa abilitate de a juca mingea - o caracteristică de valoare pentru orice fundaș modern”.

De altfel, în sezonul trecut, înaintea accidentării, Leo Saca avea în UEFA Youth League două goluri și o pasă decisivă în patru meciuri. Barca a și câștigat trofeul, echivalentul Champions League pentru echipele de tineret.

Leo Saca, de la naționala României la naționala Moldovei

După ce a bifat 4 meciuri la naționala Under 15 a României, puștiul născut în Ialoveni, Republica Moldova, a fost convocat în premieră la vârsta de 16 ani la naționala Under 21 a Moldovei, pentru care a debutat oficial în octombrie 2023 și unde a strâns până acum 11 selecții.

Leo Saca a fost convocat ultima dată de FRF în august 2022, când însă nu a jucat la naționala Under 16 a României în ”dubla” amicală cu Bulgaria (4-0 și 2-0), conform informațiilor existente pe site-ul FRF, unde nu se precizează motivul absenței fotbalistului.

În aprilie 2022, Saca fusese convocat la naționala Under 15 a României pentru ”Torneo delle Nazioni”, unde a evoluat titular pe postul de fundaș central în toate cele patru meciuri: cu Cehia (1-2, integralist), Mexic (2-2, schimbat în minutul 51), Norvegia (0-2, schimbat în minutul 67) și Anglia (3-1, integralist).

