Florentino Perez pregătește transferul lui Erling Haaland la Real Madrid! Norvegianul se visează pe Santiago Bernabeu

Emanoil Ursache
Florentino Perez vrea să îl aducă pe Erling Haaland la Real Madrid, iar norvegianul îi împărtășește intenția. 

Erling HaalandManchester CityReal MadridFlorentino Perez
Real Madrid își dorește să îl transfere vara viitoare pe Erling Haaland (25 de ani) de la Manchester City. Atacantul norvegian este văzut de președintele Florentino Perez drept un potențial salvator al „Los Blancos”. 

Erling Haaland, dorit de Florentino Perez la Real Madrid

La rândul său, Haaland consideră că a îmbrăca tricoul celor de la Real Madrid reprezintă obiectivul principal al carierei sale, informează publicația Sky Sports, preluată de Transfer News Live. 

În ciuda dorinței lui Erling Haaland, Florentino Perez nu va avea deloc o misiune ușoară. Contractul norvegianului cu Manchester City este valabil până pe 30.06.2034.

Real Madrid trebuie să achite o sumă uriașă pentru Haaland

Ținând cont de angajamentul lui Haaland, este de așteptat ca Pep Guardiola să nu renunțe la golgheterul său decât pentru foarte mulți bani. 

Cota de piață a vârfului este estimată de site-ul de specialitate Transfermarkt la 200 de milioane de euro. Doar Lamine Yamal și Kylian Mbappe au o valoare identică, potrivit sursei menționate anterior. 

Prin urmare, pentru a-l aduce pe Erling Haaland de la Manchester City, Real Madrid va fi nevoită probabil să depășească recordul sumei de transfer din istoria fotbalului deținut de Neymar. PSG achita pentru brazilian către Barcelona, în august 2017, o clauză de reziliere în valoare de 222 de milioane de euro.

  • 175 de meciuri, 150 de goluri și 25 de pase decisive a adunat Erling Haaland la Manchester City. 
  • 48 de goluri în 55 de selecții are Haaland pentru naționala Norvegiei. 
  • 29 de partide, 26 de goluri și 4 pase de gol reprezintă statistica sa la City în stagiunea curentă. 
